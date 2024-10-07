自由廣場》中國不是我的祖國台灣才是

◎ 謝安民

兩百多年前，我的祖先從福建來台後，五代的謝家人，除了少數幾個去旅遊，從來沒有人想過要遷回中國。那塊土地對我們只是遙遠的祖先落過腳之處，並非我們的祖國。台灣居民的祖先到台灣時，根本沒有「中華民族」，也就沒有偉大不偉大的情懷，更談不上復不復興。

先祖到台灣時，島上已有居住很久的南島語系族群，也有少數從宋朝以降，陸續移居過來的漢人。島上有兩次大移民：有明鄭遺民及隨國民黨逃難的百萬軍民。新來舊到的移民，蓽路藍縷生聚教養，建設了至今人口兩千三百多萬有餘，安居樂業、百業發達的國家。

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台灣人血統除漢人外，多數有南島語系、少數有日本或荷蘭人的DNA。我們有自己的憲法、政府及軍隊，而且我們與中國在文字語言上已有不少不同，價值觀及生活習慣則相距日遠。

今天台灣和中國的差距並不下於美國和英國。中國共產黨對台灣的開墾和建設，不但毫無貢獻，甚至連參與都不曾有，何德何能說我們歸屬於它？

共產黨在日本侵略，國家有難之際，趁機興起。奪取政權後從無還政於民，使國家正常化之打算。一黨專政，數百名高幹，經由一千萬黨員，牢控十四億人民。思想箝制、高科技監控；既不以民督政，也無分權制衡；動輒榨取人民資產，卻縱容貪官把成億的贓款往國外運。這種國家不是我的祖國。

奪政權之後，難得有七十多年的持續太平，卻自己整這個、鬪那個、反來反去，文化大革命殺死多少無辜百姓？又經歷多少次旱澇？餓死過多少人民？建政近八十年，還要花鉅款維權，可見民心向背。這種國家不是我的祖國。

文革時破四舊、砸古蹟、打倒孔老二！曾幾何時，搖身變成悍衛民族傳統的乖子孫，到外國大設孔子學院。這種沒有原則，為利而善變的國家，不是我的祖國。

孫文革命是要「驅逐韃虜、恢復中華」，可見中華並不包括滿人。民國建立後，才開始談五族共和。中共建政之後，更變本加厲，不問人家要不要歸屬中華民族，把人關起來思想改造，毀人信仰。這種國家不是我的祖國。

口口聲聲說是一家人，卻天天軍機來騷擾、外交上打壓、認知戰分化我，試圖引發動亂。這是那門的一家人。

不願被你們暴政統治的人，就是受境外勢力影響、犯分裂國土之罪。不只可逮捕入罪，甚至可奪命。公認「即決執行」是違野蠻行為，卻在人大通過法律，任何人都可殺死名單上不同意中國管轄的人。種種反人類的罪行罄竹難書。這樣國家不是我的祖國。

中國目前並無外患，但有經濟萎縮、公司倒閉、失業問題嚴重等內在危機。這種情況下，不好好解決危機，而讓一個獨夫為自己歷史地位的妄想，準備大動干戈，不惜犧牲百萬壯丁，使經濟問題更嚴重；也會使原本安居樂業的台灣，面臨戰亂、破壞和傷亡。兩敗俱傷的結果可想而知。這種國家不是我的祖國。

（作者為退休心臟科醫師）

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