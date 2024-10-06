星期專論》台灣需要外國友人在外交上給予具體支持

立陶宛為台灣拓展國際空間，提供了正向發展的案例。這個波羅的海國家在二○二一年無視中國的威脅，同意台灣在其首都維爾紐斯（Vilnius）成立「台灣代表處」。（路透檔案照）

◎謝蘭尼（Brahma Chellaney）

隨著中國加大力道在外交上孤立並壓迫台灣，民主國家同心協力支持台北，使其得以在國際舞台上發揮更大的作用，變得比以往任何時候都更為迫切。

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為了捍衛自主地位，台灣需要做的不僅是以反艦和防空飛彈等武器，進一步強化自身的防衛能力。台灣還必須在國際支持者的協助下，在全球各地擴大外交上的影響力。

然而，台灣的外國友人是否願意將言詞落實為行動，協助台北為自己開拓更大的國際空間？台北需要來自外部的持續支持，才能反擊中國企圖將台灣變成國際賤民的惡行。

二七五八決議 中國蓄意曲解

最近，美國、澳洲、印度和日本的「四方安全對話」（Quad）高峰會，在美國總統拜登的家鄉德拉瓦州威明頓（Wilmington）舉行，雖然會後發表的聯合聲明指出印度—太平洋地區所面臨的挑戰，卻未提及台灣或台灣海峽議題。

不過，最近也有不少西方國家批評，中國蓄意曲解聯合國大會第二七五八號決議，聲稱該決議確認北京的「一個中國原則」。中國利用這項一九七一年通過的決議，將台灣排除在大多數國際組織之外。

北京將這項一九七一年通過的聯大決議，與「一個中國原則」混為一談，甚至誆稱該決議反映國際社會對一中原則的共識。這使得北京得以否決台北參加此前曾經參與過的國際論壇，例如世界衛生組織（WHO）的決策機構—世界衛生大會（WHA）。

事實上，聯合國大會當年以七十六票贊成、卅五票反對、十七票棄權的表決結果，通過第二七五八號決議，「承認中華人民共和國政府的代表是中國在聯合國組織的唯一合法代表，中華人民共和國是安全理事會五個常任理事國之一」。該決議解決了聯合國的中國代表權問題，但並未涉及台灣，也沒有界定中國的領土或人口範圍。

簡單來說，這項決議並未排除台灣有意義地參與聯合國組織體系，以及其他多邊論壇。

然而，數十年來，西方國家並未對北京刻意曲解這項聯大一九七一年決議，或阻止台灣參與國際組織的劣行做出有效反擊，在無意中助長了中國對台北的外交封鎖。時至今日，中國仍然持續濫用該決議，來削弱台灣的自主地位。

拜登IPEF排台 未獲北京回報

例如，拜登政府宣稱，美國的「一個中國政策」與北京的「一個中國原則」不同。國務卿布林肯（Antony Blinken）強調，美國支持台灣有意義地參與國際論壇，這與美國對聯大一九七一年決議的解讀一致，也符合美國的《台灣關係法》，以及與中國的三份聯合公報。

儘管如此，拜登仍然將台灣排除在「印太經濟架構」（IPEF）之外。印太經濟架構是一個由美國主導的多邊夥伴關係，涵蓋基礎建設到數位經濟等領域。

台灣是排名全球第廿二大經濟體的科技強國，也是全球半導體生產的中心，但白宮並未對排除台灣參與IPEF提出任何解釋。

美國主導對俄羅斯實施史無前例的制裁行動，拜登試圖確保中國不會從中作梗的地緣政治考量，或許是台灣未被納入印太經濟架構的原因之一。可是，拜登對北京採取更為懷柔的策略，並未取得多少積極成果，中國仍然暗中為俄羅斯的軍事工業複合體（military-industrial complex）提供重要支援，而且實際上成為莫斯科的金主。

台灣是一個充滿活力的民主政體，具備一個健全獨立國家的所有要件，而且大多數的台灣人民都希望維持現狀。

北京哄騙弱小國家 淪朝貢國

台灣需要國際友人提供實質性的支持，以抵抗中國共產黨的險惡居心。中共是一個極權主義、擴張成性，而且蔑視國際法的政權。事實上，在習近平統治下，中共已經變得更加專制、高壓和苛刻。

中共正在系統性地削弱台灣這個民主島國的國際人格，藉由勸誘各國與台北斷交，以達成其併吞台灣的目標。北京以哄騙弱小國家成為「朝貢國」的方式，透過提供從貸款到賄賂之類的誘因，影響它們的外交政策。

中國已經奪走台灣多個邦交國，包括曾經與台北關係密切的中美洲國家。從二○一六年到二○二四年，台灣在世界各地的廿二個邦交國中，有十個國家轉而承認北京政權，太平洋島國諾魯是最新一例。目前僅剩十一個國家和梵蒂岡，仍然承認台灣是主權國家。

不過，立陶宛為台灣拓展國際空間，提供了正向發展的案例。這個波羅的海小國在二○二一年無視中國的威脅，同意台灣在其首都維爾紐斯（Vilnius）成立「台灣代表處」。隨後，立陶宛貿易代表處也在台北開館。

相較於「中華台北」（一些國家和國際奧林匹克委員會使用的名稱）或「台北經濟文化代表處」（例如加拿大和美國），「台灣」代表處的稱謂顯得格外突出。從英國到新加坡等不少國家，都設有「台北代表處」。

更廣泛地說，大多數國家都支持維持台灣海峽的現狀。因此，躁進的想法不太可能獲得支持，包括前美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）主張，美國應該承認台灣是一個獨立國家，不是共產中國的一部分。

助台參與國際 勿步西藏後塵

如果台灣能夠在國際舞台上創造更大的存在感，它將能夠鞏固其做為實存國家的地位，使中國更難以像一九四九年建立共產政權後佔領西藏那樣，侵奪這個自治島國。

當時實質獨立的西藏，應該在一九四五年聯合國成立後不久便申請加入，但它從未這麼做。

如果不想讓台灣步上西藏的後塵，主要民主國家必須強化並擴大與台北交往，並協助其拓展外交空間。主要民主國家現在就要採取行動，以免為時已晚。

◎謝蘭尼（Brahma Chellaney）

（作者謝蘭尼為新德里智庫「政策研究中心」戰略研究教授，擁有得獎作品《水：亞洲的新戰場》等九本著作。國際新聞中心陳泓達譯）

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