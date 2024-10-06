自由廣場》拒絕胡亂施政 「南北港都雙連罷」

◎ 于則章

山陀兒颱風還未對北台灣造成影響之前，基隆市長謝國樑自作聰明的搶先宣布停班停課，以為可以討好市民讓他躲過罷免，但在防颱準備上卻荒腔走板毫無章法，導致市區許多原本不曾淹水的地方也滿目瘡痍，颱風過後又不顧市民整理家園的需求，立即宣布恢復上班上課，導致民怨不斷攀升。

而同屬中國國民黨的基隆市議員宋瑋莉以合成照片「勘災」遭網友踢爆後，惱羞成怒揚言提告，加上中國國民黨立法院黨團在立法院又跟民眾黨聯手再次次退回中央政府總預算，使得防災治水的救命錢一再卡關，如此胡作非為，在在都不斷升高民眾的惡感，也讓即將登場的基隆市長罷免案備受矚目。

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謝國樑如果遭到罷免，將會是繼二○二○年高雄市這個南部港都罷免韓國瑜之後，寫下基隆這個北部港都的市長也遭到罷免的新紀錄，除了再一次凸顯出台灣人民對中國國民黨政客的胡作非為的不信任與憤怒外，同時也將宣告地方政治已經再一次擺脫地方黑金派系的把持！

從吳敦義口中「人間極品」的馬英九在當台北市長與總統時的施政表現來看，無論是經濟建設或防災政績都慘不忍睹，而韓國瑜與謝國樑這兩位先後擔任南北港都的市長表現，更等而下之「一蟹不如一蟹」等事實來看，都一再的證明了：只要台灣人讓中國國民黨好日子過，他們就會讓台灣人日子難過！

基隆市民能否達成「南北港都雙連罷」的里程碑，讓台灣徹底擺脫對施政不用心又無能的中國國民黨，邁向成熟的民主國家？抑或是繼續因循苟且的縱容它們胡作非為禍國殃民？且讓大家將拭目以待！

（作者為公務員）

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