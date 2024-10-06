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自由廣場》提倡射擊運動 應開放設立公共靶場

2024/10/06 05:30

◎ 官文傑

賴總統九月廿六日在「全社會防衛韌性委員會」開議時，開宗明義揭示設委員會目的，旨在提升國家的國防、民生、災防和民主四大韌性，為台灣的安全與穩定奠定堅實基礎。面對中共隨時以武力入侵，摧毀台灣的民主自由體制，所以，如何提升全民防衛意識及自我防衛技能？應屬賴政府施政的當務之急！

其實，除極少數視中共為祖國鼓吹統一的政黨及黑幫分子外，絕大多數的台灣人都願意為守護台灣而奮戰！因此，組織及訓練全民的防災及自衛技能，是政府不可推諉的職責！防災方面應由內政部主導，由全國各地的消防單位及民間的救難組織配合，分批組訓全民防災及救災技能。

至於全民自衛技能的訓練，則應由國防部、內政部及教育部負責，除鼓勵並資助民間健身機構聘僱退役特戰人員，講授及教導人民格鬥技能；此外，政府應更進一步責成軍警單位並鼓勵民間機構設置公共靶場，由政府提供各式槍枝，人民自費購置子彈自費訓練射擊技能。

筆者早年服役於輕裝師，期間曾接受山地作戰及狙擊手訓練，因此熱愛射擊運動，經商時往來於東南亞各國，曾在泰國、越南及菲律賓各國的軍警及民間靶場打靶射擊，他們常會聘僱退役軍警當教練，打靶前講解持槍禮儀，各式槍枝性能及射擊保養技能，打靶時在旁指導射擊姿勢、技巧及安全維護等必要工作。

所以，為提升全民自我防衛技能，懇請賴總統盡速責成政院，開放軍警及民間設立公共靶場，除可增加經濟投資外，也可增加軍警退休人員的就業機會，還可從中尋找優秀射擊人才參與國際賽事，更可藉寓教於樂方式培養全民防衛技能，如此一舉數得可為全社會防衛韌性開創不可多得的契機！

（作者為前台北市、新北市就業服務商業同業公會理事長）

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