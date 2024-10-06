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自由廣場》坐等「吳慷仁」們發文慶雙十

2024/10/06 05:30

◎ 陳啟濃

藝人吳慷仁投向中國演藝工作，稱不再是自己獨自一人，且還公開發文慶賀中國的「十一國慶」。然而在台北有旅居台灣的香港人士舉辦「反中國國慶」，竟遭兩名以探親名義來台的中國人奪旗並當街滋擾。

台灣藝人慶賀中國國慶，中國人跑來台灣反對港人抗議中國國慶。看出對待中國要百依百順，虛假應對，在台灣卻連反對中共言行都不能見容。也就是台灣人想要在中國發展，自我國家認同要先崩解，認同有利可圖的他國，中國人來到台灣，卻可以大搖大擺地破壞台灣的自由民主。

面對中國，台灣一直想要的就是對等尊重，早已不是兩蔣時代的爭正統地位，更放棄「反攻大陸」的野心，基本原則就是期待中國用國家的地位，跟台灣和平友善相處。然自兩岸交流以來，始終不講仁義、違背國際秩序的是中共政權，完全不讓台灣有生存的機會。

連土生土的台灣人為了發展都要自我閹割，對中國的國慶大肆發文慶賀。藝人為了事業，台灣人早就能夠理解，也對藝人處境頗感同情。

然而台灣的雙十國慶即將到來，吳慷仁與認同中國是祖國的台灣藝人，是否也該同等發文慶賀。這可是展現國共兩黨所謂「一個中國」皆可的各自表述，至少兩邊都是祖國，如果連這樣都無法做到，就更加印證了中共想要消滅中華民國的意圖，想要併吞台灣破壞自由民主的生活，更是粉碎了台灣親共勢力的說法。

（作者為政治評論員）

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