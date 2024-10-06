自由共和國》康埈榮／北韓人權問題 需國際社會持續關注

第七十九屆聯合國大會已於九月十日開幕。每年都會在負責人權的第三委員會上討論北韓人權問題，並採納擔憂北韓人權狀況的《北韓人權決議》。圖為聯合國美國紐約總部。（路透）

康埈榮／韓國外國語大敎授、東北亞未來合作論壇會長

第七十九屆聯合國大會已於九月十日開幕。每年都會在負責人權的第三委員會上討論北韓人權問題，並採納擔憂北韓人權狀況的《北韓人權決議》。這次聯合國事務局公開的《北韓人權狀況調查報告書》，以十七頁篇幅記述北韓的人權狀況，並提出十五項勸告事項，聯合國秘書長古特瑞斯還提出將北韓人權犯罪的加害者，提交國際刑事法院（ICC）的方案。

事實上，北韓人權決議案自二○○三年後，每年都在聯合國大會及人權理事會上被採納。從國際社會表明解決北韓侵害人權的意志來看，具有一定意義，問題在於針對北韓可採取的有效人權救濟對策，在現實中並不存在。主要兩個原因：一，關注北韓的核武和飛彈開發營造緊張局面，沒有注意到與人權問題的關連性；二，沒有立即處罰北韓侵害人權的國際法機構和制度。

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眾所周知，北韓透過濫用死刑、限制防疫政策期間移動自由，及青年教養保障法、平壤文化語保護法、反動思想文化排斥法等三大惡法的制定，壓抑表達自由、違反法律時嚴懲等嚴重的人權踐踏現象正在持續。這侵害了北韓加入的《關於市民和政治權利的國際公約》第十七條至第十九條保障的私生活自由、思想、良心、宗教自由、言論自由。

此外，北韓也繼續從事違反國際法的強制勞動，不存在公正審判的獨立司法機關，所有監視體系都被充當政治壓迫工具。

在這種情況下，韓國尹錫悅政府關注北韓人權，並持續關注改善的原因，大致有兩個：一是承認北韓居民為韓國國民的憲法規定，另一個是對人權普遍價值的強烈信任。首先，大韓民國憲法規定，「大韓民國的領土是韓半島及其附屬島嶼」，北韓居民也屬於大韓民國國民。因此，對北韓居民的廣泛人權侵害，等於是對韓國國民的身體、生命及財產的侵害，韓國政府有義務積極出面解決。

另一方面，北韓核武問題實際上與北韓人權問題密切相關，是「硬幣的兩面」。北韓透過出口煤炭、鐵礦石、銅等原料，來確保核武和飛彈計畫的資金，產品出口的整個生產網被強制勞動所玷污，中國和俄羅斯則違反聯合國安理會第二三九七號決議，收容北韓勞工，助長跨國壓迫和奴役勞動。

當然，北韓提出強烈反對說，聯合國人權機構指出個別國家的「人權問題」，是明顯採取雙重標準，是對北韓的謀略。但此次人權報告書與以往的北韓人權報告書將重點置於強制勞動、強制失蹤等現象問題上所記述的內容截然不同，它提到名副其實的人類權利，即天賦人權。

事實上，這種趨勢表明，韓國尹錫悅政府為了解決北核問題，一直從安保角度看待北韓問題的視角，將透過強調一起生活在韓半島的韓國人基本權利，重新解釋北韓問題的意志。韓國政府已制定每年七月十四日為「脫北者日」，並在韓國八月十五日光復節談話中的《統一宣言》，將解決北韓人權問題做為最優先課題，即為明顯案例。

北韓人權紀錄之惡劣人盡皆知，但北韓的真正問題或許不是核武或飛彈，而是人權問題。金正恩曾說，內部問題可能對北韓的未來造成不良影響，顯示他或許也擔心無視普遍人權將會造成動盪局面。因此，儘管最重要的還是北韓當局的覺醒，但也需要做為民主價值和人權的守護者的台灣在內的國際社會，持續關注北韓人權問題。

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