自由共和國》劉佩真／中國房地產市況仍處調整階段 景氣能見度偏低

但IMF警告，若無對陷入困境的房地產業提出全面重組方案，恐導致中國內需持續低迷且前景惡化。（彭博檔案照）

劉佩真／台經院產經資料庫總監、APIAA理事

雖然先前中國官方針對情勢險峻的房地產市場陸續祭出相對的利多刺激政策，以便落實好促進房地產市場健康發展的新政策，且堅持消化庫存和優化新增供給來進行調和，以加快構建房地產發展新模式，同時也期望在加大力道收購庫存商品房用作保障性住房，以及調降居民住房貸款利率等方面等相關政策，以引導房地產行業回歸健康平穩發展，不過從中國各項數據來看，對岸房地產市況依舊處於調整階段，景氣能見度仍偏低。此也可從IMF的預測資料可知，其認為二○二四年中國經濟成長將從二○二三年的五．二％下滑至五．○％，二○二五年將降至四．五％，但IMF警告，若無對陷入困境的房地產業提出全面重組方案，恐導致中國內需持續低迷且前景惡化。

若以近期中國房地產市場的表現數據可知，繼二○二三年中國商品房銷售額、銷售面積延續二○二二年的衰退態勢，跌幅各為六．五○％、八．五○％，甚至中國房地產開發投資完成額跌幅亦有九．六○％，以及二○二三年百強房企銷售額年減率為十七．七％，銷售面積衰退幅度更達廿五．七％，同時一線、二線城市也相對疲弱，顯然二○二三年整體房市呈現下修的態勢之後；二○二四年以來各項指標的走勢也全數呈現再度下探低點、表現弱勢的局面，其中二○二四年七月中國國房景氣指數為九十二．二二％，雖然高於五月九十二．○○的最低點，但仍是處於相對低檔的位置，同時二○二四年一～七月中國不動產開發投資完成、商品房銷售額、銷售面積年增率則各為負十．二○％、負廿四．三○％、負十八．六○％，同時二○二四年七月中國七十大中城市新建商品住宅價格指數年增率、月增率仍持續處於負數態勢，各為負五．三○％、負○．六○％，相較於二○二三年全年僅各有○．九○％、○．四○％的跌幅，顯然二○二四年以來中國房地產的市況呈現明顯下修的局面，代表對岸房市存在消費者信心修復不及預期、政策放鬆力道不及預期、房價超預期下跌、房企盈利能力大幅下降、行業信用風險超預期蔓延等風險因素。

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事實上，中國從二○二三年～二○二四年迄今中央各部會到地方政府則續推出相關的房市激勵、扶植政策，含括需求面、供給面、金融面、財政面等，例如金融監管總局精准支持房地產專案合理融資需求，甚至從廣州施行的房票安置實施方案來看，滿足被徵收人的差異化安置需求，或是上海奉賢區祭出人才安居新政，則可看出地方政府欲結合新城規劃和產業發展需求，優化人才購房政策；或是中國官方循序漸進推進現房銷售，指導地方選擇新的房地產開發專案，在土地出讓時就約定實行現房銷售，結合實踐制定配套政策；爾後中國官方甚至針對廿二城進行試點房屋養老金等制度，重點是政府把公共帳戶建立起來，並非房地產持有稅，若後續建立起房屋體檢、房屋養老金、房屋保險制度等相關配套制度，將有效保障居民居住品質、品質、環境和安全。

整體而言，中國房地產市場的整體行業信心仍顯脆弱，尤其是經濟基本面的走弱和房價存在持續修正的循環，代表著中國經濟的明顯改善才能提供房地產景氣復甦的根本，同時房地產的庫存去化政策實際落實情況成為關注焦點，短期內中國境內地方政府陸續祭出收購存量商品房作為保障房的相關細則，宜持續追蹤後續進展情況及政策效果；也就是說受限於短期內居民收入與就業預期仍然較弱、部分購房需求在前期透支、居民對新房交付仍有擔憂、房價下跌加重觀望情緒等因素的影響，加上人口結構不佳等長期因素的負面影響，以及房市債務高築問題也並非即刻可完全解除警報，等同個別房企流動性問題發酵、連鎖反應恐超出預期，或是資金壓力較高企業仍可能出現債務違約或展期情形，顯然短期內中國房地產開發經營業者的債務陰霾仍難以完全獲得排除，故中國房地產市場基本面尚未看到拐點，以及市場上仍存在樓市修復不及預期的風險。

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