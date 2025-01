自由共和國 》劉岫靈、唐國銘／維護台灣民主！朝野應共同「澄清聯合國2758決議文」

在新國際格局與國際社會的奧援下,台灣朝野應該把握機會。圖為美國副國務卿坎貝爾(Kurt Campbell)近日也在眾議院的相關聽證會上作證,指陳中國擴大解釋二七五八號決議 。(美聯社)

劉岫靈/台大國發所博士、前陸委會諮詢委員

唐國銘 /大學退休副教授、台灣南社社員與台灣教授協會會員

今年七月IPAC(對中國政策跨國議會聯盟)通過決議,拒絕中國政府曲解「聯合國二七五八號決議」,因為聯合國決議原文並未提及台灣、也未承認中華人民共和國對台灣擁有主權,更未阻止台灣參與國際組織。隨後,澳洲國會與荷蘭國會分別於八~九月通過這項挺台動議。日前,立法院民進黨團提出澄清聯合國二七五八決議文之動議,卻遭國民黨悍然拒絕,國民黨這種否定台灣獨立自主性的做法,吾人提出嚴厲譴責。

綜觀中共過往五十年來,侵略台灣最重要的兩個認知戰術就是 :「扭曲二七五八決議文」與「虛構九二共識」。首先,一九七一年的「聯合國二七五八決議文」旨在處理當時「中國大陸(China)的統治權歸屬問題」,承認統治權由蔣介石集團轉移到中國共產黨建立的中華人民共和國政府,並將蔣介石集團驅逐出聯合國,自此,中國大陸(China)成為由共產黨統治的國家(一個中國原則),台灣則被視為與之毫無相關的自由民主政治體(準國家)。

正因如此,美國在一九七九年,一方面以「美中三公報」與中華人民共和國這個正式國家建交,同年以《台灣關係法》與台灣這個準國家建立半官方關係,更在二○一八~二○二○期間通過《台灣旅行法》》(Taiwan Travel Act)、《亞洲再保證倡議法案》(Asia Reassurance Initiative Act of 二○一八)、《台北法案》(Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act of 二○一九),反覆肯認台灣自由民主政治體(準國家)地位。而中共為打破兩岸相互獨立的現狀,持續散播「扭曲二七五八決議文」,謊稱台灣屬於中國,目的就是逼迫台灣放棄準國家身分,自願成為中國特區。另一方面,中共更是與國民黨聯手,二○○○年由國民黨陸委會主委蘇起製造出「虛構九二共識」,謊稱台灣屬於中國。這個謊言在二○一一遭李登輝拆穿,蘇起亦承認這是個人創造的架構,二○一六至今民進黨政府拒絕採用。

嚴拒虛構的九二共識

在新國際格局與國際社會的奧援下,台灣朝野該做的是共同「澄清二七五八號決議文」與「拒絕九二共識」,這是台灣全體政黨"責無旁貸"的基本立場,「建議政府對內更應發表嚴正聲明,譴責國民黨為反對而反對的親中行為,對外應向國際社會表明台灣主權明確立場,還原聯合國二七五八決議文之事實,並嚴拒虛構的九二共識。」

