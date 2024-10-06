洪敬富談政治》撒幣、撒野、撒謊：當前中共統治的三構面

2024年中非合作論壇高峰會9月在北京舉行，中國允諾給予非洲金援。（法新社）

洪敬富／成功大學政治系教授

盛行於網路的金句：「在野蠻國家撒幣、在文明國家撒野、在自己國家撒謊」，生動體現了中共不足為外人道的內外治理風貌。

首先，九月落幕的「中非合作論壇」北京峰會中，計有五十三個非洲國家元首、行政首長和非洲聯盟執委會主席，為世人展示了在習近平新時代，非洲友邦萬國來朝的絕景。作為東道主，中國霸氣大撒幣，強調中非合作是要豐富非洲人的「糧袋子」和「錢袋子」。而習總再一次指引方向，誓言中非合作是要引領「全球南方」的現代化。於是，中國不僅將給予卅三個最不發達的非洲友邦，一百％稅目產品零關稅待遇，更宣示要在未來三年內，慷慨提供三千六百億人民幣（約一．六兆台幣）的資金支持。而所有同非洲邦交國的雙邊關係，也進一步提升到戰略層面。

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無疑地，中共歷來對一些政權腐敗、政體不穩、經濟貧困的亞、非、拉國家，藉由撒幣式的大規模基建投資援建和資金援助，構築廣泛的第三世界政治盟友網絡，並據以擴大其在全球的勢力範圍，藉此抗衡以美國為首的西方國家和泛民主陣營的影響。「一帶一路」倡議便是中共國家大戰略下，一項大撒幣戰術。時過境遷，近幾年已有不少國家公開指責中共這種榨取資源的「新殖民主義」，一方面對開發中國家投入大規模關鍵基礎設施，如建造鐵公路、航運港口、資通器材、工業園區或能源電力設備；另一方面，當受援助國陷入經濟困境而無力還貸時，便一步步落入中國的「債務陷阱」，繼而面臨經濟主權受損、資源控制權喪失、長期經濟發展受阻的多重挑戰。這就助長了中國強化其在「全球南方」長期主導的地位。諷刺的是，這種大撒幣是以犧牲中國社會福利為代價。三年三千六百億人民幣的對外援助，已是去（二○二三）年全中國老年福利金（四二一．七億）和養老金（二二三．二億）總和的二倍之多。

其次，北京「全球化智庫」副主任高志凱，此前在半島電視台《正面交鋒》（Head to Head）節目中，針對英籍主持人哈桑（Mehdi R． Hasan）就民主與獨裁政體、台港疆藏人權議題，以及中國對外政策等尖銳提問上，做了富饒中國特色的回應。一言以蔽之，即是在文明國家撒野。具體而言，這表現在與民主國家的國際互動上，既拒絕承認普世價值的存在，且企圖改變基於規則的國際秩序，強勢另推其專制議程。

因為儘管外界嚴厲指控中共對維吾爾人的再教育營、批判武統台灣的軍事演習與擾台圍台、質疑前外長／防長無故從公眾視野神秘失蹤，高志凱不是重申官方立場，就是巧妙迴避或試圖淡化。更在被問及能否批評習，敢稱習為「騙子」時，他語帶威脅稱：「你在中國很快就會被處置掉」。這也讓主持人報以當晚「最誠實的話」為節目註解。揆諸實情，當前中國與主流國際社會如美加、歐盟、紐澳、日韓等，廣泛存在貿易、科技、智財等多領域的爭端。中國政府往往採取戰狼、強硬立場，藉由包括高額關稅，對進出口、外國企業、技術與科技、稀土出口等限制之報復性措施，強力反擊外界就不公平貿易與智財侵權向中國問責。

最後，在自己國家撒謊，則是持續以主流媒體結合融媒體社群平台，共構成一部龐大、嚴密的黨國「真理部」宣傳機器，在國內進行資訊控制、思想工作和輿論導向。向公眾散布片面或扭曲的資訊，隱瞞或僅揭露部分的真相，俾利維護統治權力、領導權威和共黨政權的穩定。這可從賴清德總統近日就「俄佔領土說」，凸顯中國領土完整立場顯有雙標，更是對廣大中國人民的欺騙、撒謊。

北京不斷藉由西方列強在十九世紀對中國侵略，結合歷史教材中的屈辱教育和中國共產黨領導下的中華民族偉大復興敘事，輔以反西方話語和文藝及媒體在宣傳與紀念活動的充分運用，要人民牢記舊中國的恥辱，且激發民族團結和愛國情感。但中共若真為了維護國家主權和領土完整，而對台灣採取強硬統一的話，那她應如賴總統所言，先收回因《璦琿條約》（一八五八）及《中俄北京條約》（一八六○），清朝割讓中國東北部分領土予沙俄，而不是專注於收復台灣。事實上，北京迄今仍對俄羅斯分裂中國領土完整一事保持緘默、繼續容忍，更致力於構建與俄羅斯的「新時代全面戰略協作夥伴關係」，特別是在協力對抗西方的共同利益之上。

由此，在野蠻國家撒幣，反映民眾質疑這些資金本應用於改善國內民生經濟和增進醫療、教育等社福支出，卻因政府不當的對外援助，讓民脂民膏流入外國貪腐政權。在文明國家撒野，揭示民眾反思政府這種戰狼、脅迫的外交政策，導致中國國際形象受損，並可能引發不必要的對抗和孤立，終究無法如願捍衛國家主權、尊嚴和利益。在自己國家撒謊，顯現「真理部」一貫宣傳中國是當今世界最大的民主國家、是世界公認最安全的國家的虛偽性和欺騙性。從而，全過程人民民主、共同富裕、中國式現代化，充當了迴避人民問責和對主權在民要求的黨國遮羞布。人民當家作主及為人民服務只不過是一場場的「中國夢」，遙不可及。

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