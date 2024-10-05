自由廣場》褒習貶賴 馬是中共傳聲筒？

◎ 田豐文

前總統馬英九參加美國哈佛大學「世界領袖論壇」時表示，賴總統「新兩國論」，引發中國強烈反應，發動大規模軍演，公布懲獨法律。兩岸同屬一中，未來發展及問題應由兩岸人民決定、解決，不可讓外國干預。

但四月間，馬率廿位台生與習近平會面，習態度柔軟謙和，希望兩岸多交流，只要認同中華民族，任何事都可談。

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馬在國內外公開場合，多次褒讚習近平，貶詆賴清德，儼然是中國的傳聲筒、中國打壓台灣及賴總統的工具，令人匪夷所思。

中國與台灣各自主權獨立逾七十年，各有國號、國旗、國歌、管轄的土地及人民、政府組織、憲法、法律、訴訟制度、幣制、稅制、經濟體系、交通及各種建設，更重要的是，台灣領導人及地方行政首長、各級民意代表均由人民選出，人民享有絕對的言論自由，這些民主成就與中國的專權霸道、毫無自由的體制，完全是兩個不同世界。

既然台灣與中國是互不相干的政治國體，台灣的未來及發展就應由台灣人民決定，與中國何干？馬英九的由兩岸人民決定之說，荒謬至極。中國大規模軍演，公布懲獨法律，更是獨斷、片面的野蠻行為，馬不痛斥，反而扯始終捍衛國家主權及安全的賴總統後腿，恐怕只會丟自己的老臉。

（作者是公務員）

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