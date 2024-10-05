自由廣場》翁曉玲、秦剛與中國「奧客」

◎ 蔡敏雄

二○二一年九月，甫上任中國駐美大使二個月的秦剛，語出驚人揚言「中國是一個民主國」，並稱中共政治制度是體現前美國總統林肯和發明代議制政府的古希臘人的理想。還大言不慚「中國的人民中心理念和林肯總統的『民有、民治、民享』都是為人民、這不是很明顯嗎？」、「我們是否應該這樣理解中國的社會主義全程民主？」秦剛自吹自擂，被質疑，中共一黨專制談甚麼民主？扭曲了「民有、民治、民享」的普世價值！

日前，國民黨不分區立委翁曉玲接受《日經亞洲》專訪，除再度強調「我們是中國人」，還表示，即便台灣「自稱」為自由民主的國家，仍存在著許多問題，難道大陸不是民主國家嗎？他們也「自認」是民主的，只是他們可能採取社會主義的民主。

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翁曉玲與秦剛扭曲「民主」的普世價值如出一轍，都為中共擦脂抹粉，睜眼說瞎話。

台灣不是「自稱」自由民主國家，而是國際社會所公認，美國「自由之家」（Freedom House）公布的去年全球網路自由度報告，台灣在七十個國家排名第六，亞太排名第一，中國則連九年墊底；二○二三年的全球自由度報告，在一九五個國家及十五個地區台灣排名第十八，亞洲僅次於日本，中國則倒數第三。這就是翁曉玲與秦剛昧著良心，欺世盜名的「中國社會主義民主」？

今年八月，有中國人不滿大廳沒掛中國五星旗，大鬧巴黎長榮桂冠酒店；九月底，又有中國旅客在日本飯店櫃台咆哮逼迫台灣籍員工承認自己是中國人被拒，憤而退房；十月一日，以探親來台的中國夫婦，在台北滋擾旅台港籍人士舉辦的「反中國國慶活動」，並開嗆「台灣是中國的一部分」、「台灣與香港都是中國的」，二人在台灣撒野，目無法紀。

翁曉玲要逼台灣人當中國人，與這些中國「奧客」如同一丘之貉。民進黨立委郭國文認為翁曉玲是中國代理人，所言非虛！

（作者為診所醫師）

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