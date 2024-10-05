自由廣場》務實觀察美國大選 超前部署應對

◎ 高碩泰

二○二四年美國總統與國會大選在一個月後投票，舉世矚目。前總統川普捲土重來，決戰現任副總統賀錦麗，其結果對台北、華府與北京關係及印太地緣政治形勢，均將造成連鎖效應。而國會兩院兩黨與派系席位消長，料將同時牽動政局是否安定，社會是否分立，府會制衡是否和諧運作，在在終將影響美國的國安外交經濟政策制訂與全球領導地位。

台美關係的重要性不言可喻，多數國人也深知「押寶」任一候選人的風險、後果，且不切實際。迄今川賀選情膠著，各項民調與預測均在誤差範圍內，到投票前夕恐難斷言輸贏。若干國人私下仍不免擔憂，何人何黨勝出對台灣較佳？何方政見對台美關係、台海安全、經貿前景較為有利？

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類此關切，固屬合情合宜，但白宮及國會大選乃美國公民的抉擇，外人無可置喙（惟媒體已多方披露，不乏別有企圖之外國政府或團體策動認知作戰或網路干預）。

現階段更合理的問題，應是我方是否已超前部署，做足必要功課並妥善運籌對策？而不管何者當選，在十一月五日開票揭曉翌日，即可啟動與新政府交接團隊及國安外交經貿決策階層的聯繫，俾有效傳達對關鍵議題的立場與期望。

相關實務運作自不容一廂情願，也不致一步到位，但確切掌握人脈，維持暢通管道，允屬優先措施。根據我方在歷次美國大選後累積的豐富經驗，加上長期與美方政策社群建立之互信與互動，相信我方主事團隊已援例做好萬全規畫。國人爰可務實觀察選情發展，平常心看待，似毋須流於情緒化或陷入集體焦慮。

即便在拜登總統未來三個月的「跛鴨」任期，我方仍須在「台灣關係法」、「六項保證」的架構下，設法爭取最大化與制度化的安全合作、軍事採購及經貿鏈結，俾不受新政府輪替的影響。吾人也不宜就國會長期的跨黨派友台挺台支持視為當然，當須戮力經營不懈，切忌偏倚，以確保雙方強健關係在美國大選後的延續性、穩定性與可預測性。

（作者為二○一六至二○二○年駐美代表）

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