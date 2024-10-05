自由廣場》正確詮釋2758號決議文 掌握台灣正名契機

◎ 吳樹民

早在二○二三年中，美國眾議院即通過「台灣國際團結法」，對於中國扭曲聯合國二七五八號決議，阻礙台灣參與國際組織的惡行，明確表示反對。

美國副國務卿坎貝爾（Kurt Campbell）近日也在眾議院的相關聽證會上作證，指陳中國擴大解釋二七五八號決議 。（美聯社）

近期，澳洲、荷蘭國會亦相繼通過議案，認為「該決議文並未裁定中華人民共和國對台灣擁有主權，也未排除台灣日後參與聯合國或其他國際組織。」美國副國務卿坎貝爾（Kurt Campbell）近日也在眾議院外交委員會的相關聽證會上作證，指陳中國擴大解釋二七五八號決議，並以此為工具排除台灣在國際社會中有意義的參與。

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無可諱言，國際社會之所以開始導正二七五八號決議文，與國際上的反中態勢當然有最直接的正相關。然而，吾人必須理解，國際政治或許相當現實，卻還是更重視國際法的基本原則。國際社會中的民主陣營，絕對不會坐視充滿民主動能與高度自由的台灣，遭受專制中國的併吞。

是以，藉由對二七五八號決議文的正確詮釋，戳破中國對台灣擁有主權的謊言，並協助台灣融入國際社會，作為確保台海和平穩定的上上之策。

站在這一波國際社會挺台浪頭上的台灣，當然更應該保握機會，積極主動，正面呼應國際社會對於「二七五八號決議只處理中國代表權問題，並不涉及台灣主權」的正解，深化「中國是中國，台灣是台灣」的認知。而其正本清源之道，就是推動台灣正名！

國際社會正逐步地將中國與台灣明確地區隔，反而是我們自己還在混用「中華民國」與「台灣」的名號，傻傻分不清楚。聯合國二七五八號決議已經明確表示，中華民國已被中華人民共和國所繼承，因此任何妄圖提議「重返聯合國」者流，若非還自溺於陳腐幻象、不切實際之徒；就是刻意誤導、居心叵測之輩。

我們應當趁著現今國際社會的支持力度，掌握台灣正名的契機，以台灣的名義正正當當地申請加入聯合國，以實際的行動向國際宣示「台灣、中國是互不隸屬的兩個國家」。

（作者為台灣國家聯盟總召集人）

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