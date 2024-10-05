自由廣場》颱風假線上教學 真有必要嗎？

◎ 林政武

怪颱山陀兒颱風行蹤縹緲，全台連放兩天颱風假，其中高、屏兩縣市更創下破紀錄的連放四天颱風假，有些學校隔週就要段考，老師、家長、學生叫苦連天，老師擔心進度上不完，家長、學生擔心學習跟不上，成績會大受影響，有些老師主動要求學生線上上課的消息在網路上擴散開來，於是有家長希望比照疫情停課不停學，未來颱風假也使用居家線上教學，對此，筆者有幾點拙見供參。

依天然災害停止上班及上課作業辦法，颱風假是停止上課，沒有補課問題，所以學校不能強迫老師線上上課，老師也不能強迫學生線上上課，如果有老師願意線上上課當然很好，但不能因為颱風假這幾天上過的進度，返校後就直接跳過，這樣反而會影響到因為各種因素無法線上上課學生的受教權。

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各縣市教育局已經充分授權給各校，只要學校達成共識，就可以利用調整考試範圍或延後段考日期作為彈性因應，考卷已經印出來的學校也可以調整配分，不用重出考卷。

事實上，網路上有許多提供學生自主學習的免費網路資源，像是因材網、均一教育平台、酷課雲、學習吧…等等。學生可以根據自己的需求，找適合的資源作自主學習，至於擔心孩子成績會下滑的家長們，可以靜下心來想一想，大家一樣放颱風假，為何自己的小孩成績退步這麼多，學校沒有預先指派颱風假的功課，學生就不念書，這是學校的問題、家長的問題，還是學生本身的問題？

（現職國中教師）

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