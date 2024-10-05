晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》颱風假線上教學 真有必要嗎？

2024/10/05 05:30

◎ 林政武

怪颱山陀兒颱風行蹤縹緲，全台連放兩天颱風假，其中高、屏兩縣市更創下破紀錄的連放四天颱風假，有些學校隔週就要段考，老師、家長、學生叫苦連天，老師擔心進度上不完，家長、學生擔心學習跟不上，成績會大受影響，有些老師主動要求學生線上上課的消息在網路上擴散開來，於是有家長希望比照疫情停課不停學，未來颱風假也使用居家線上教學，對此，筆者有幾點拙見供參。

依天然災害停止上班及上課作業辦法，颱風假是停止上課，沒有補課問題，所以學校不能強迫老師線上上課，老師也不能強迫學生線上上課，如果有老師願意線上上課當然很好，但不能因為颱風假這幾天上過的進度，返校後就直接跳過，這樣反而會影響到因為各種因素無法線上上課學生的受教權。

各縣市教育局已經充分授權給各校，只要學校達成共識，就可以利用調整考試範圍或延後段考日期作為彈性因應，考卷已經印出來的學校也可以調整配分，不用重出考卷。

事實上，網路上有許多提供學生自主學習的免費網路資源，像是因材網、均一教育平台、酷課雲、學習吧…等等。學生可以根據自己的需求，找適合的資源作自主學習，至於擔心孩子成績會下滑的家長們，可以靜下心來想一想，大家一樣放颱風假，為何自己的小孩成績退步這麼多，學校沒有預先指派颱風假的功課，學生就不念書，這是學校的問題、家長的問題，還是學生本身的問題？

（現職國中教師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書