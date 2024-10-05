自由廣場》勘災P圖 談宋瑋莉與四川官員

◎ 竹木一工

山陀兒颱風挾帶的外圍環流導致基隆十月三日下起致災性暴雨。國民黨基隆市議員、前基隆議長宋瑋莉三日在社群貼出勘災照，卻被網友抓包P圖，沒想到宋瑋莉惱羞成怒，嗆聲如果有再轉發她的圖文，將會提出告訴。宋瑋莉辯稱自始至終，我從未提及這是本人現場勘災圖，貼文主要是呼籲市民，外出安全與肯定感謝清潔人員的辛勞。」

宋瑋莉的「憤怒」讓我想起中國官員的邏輯。四川會理縣政府網站發布縣裡領導官員視察新建道路完工的新聞照片，豈料被發現官員懸浮在路面上，引來鄉民圍觀。

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P圖露餡後，官員解釋，新建道路完工是真的，現場視察是真的，只是因為隨行人員拍攝時角度沒取好，所以才事後用P圖代替。已向相關小編問責。

綜觀上述兩個案例，在台灣，宋瑋莉要表達「呼籲市民，外出安全與肯定感謝清潔人員辛勞」的旨意，其實有很多照片可以圖文並茂；在中國，四川官員要宣傳道路建設政績，同樣也是有很多照片可以圖文並茂，雙方都用P圖，卻不願事先聲明，就容易給人心存僥倖的印象：唬弄過去了，算是自己賺到好名聲，萬一被拆穿，再來辯稱自己「有犯行無犯意」，甚至反嗆社會大眾不要亂講話，否則提告，擺出「賊卡惡人」的姿態。就如不肖商人將魚目混在珍珠堆裡販賣，被抓包時，辯稱我從沒說「整堆珍珠都是真的」。

宋瑋莉與四川官員是個案，還是國共兩黨文化一家親的冰山一角，

令人好奇。

（作者從商）

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