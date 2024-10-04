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自由廣場》前駐港台灣人 香港經驗看颱風假

2024/10/04 05:30

◎ 港覺

颱風山陀兒的動態，各大媒體的氣象報導以頭條熱烈追踪動向，提醒人民注意防範，但卻有許多人只關心明天能不能放颱風假？縣市長則思考著，該如何宣布才不會被罵，才不會影響到選舉。至於全國放假一天，經濟上會造成兩百億台幣損失，農漁交通等損失，卻是漠不關心。

放不放颱風假，為什麼要由縣市長宣布？難道不能下放給鄉鎮區長甚至里長宣布？為何非得趕在前一晚八點就宣布？難道不能在隔天早上五點，依最新最準的颱風動態來宣布？為什麼要放颱風假？日本、韓國經常有颱風，人家也沒有颱風假啊！

地方政府應該考量，讓一切回歸自然與科學，人民也應承擔自己的應有責任。筆者在九七前曾奉派駐香港，在此提供香港經驗供參考。

香港的颱風警報發布後，隔天起的每個清晨，政府會在電視上掛出颱風號風向球，該不該上班上課，依掛出是幾號風向球來決定，民眾要自己去看，清清楚楚，政府不必另行宣布。遠在二、三十年前的電視、廣播都已普及，政府統由某單位以科學的氣象資料搭配各地的實際狀況做判斷，決定該掛幾號風向球，民眾則依此參考而自知是否要上班上課。至於特殊偏遠地區、無法收視收聽新聞的地區，可責成當地首長編制人力特別協助，把資訊傳達給他們。

二○二四年的台灣人，不要為了放不放颱風假而每次爭吵，且讓縣市長把心力放在防颱救災，方為上策！您說是不是？

（作者是資訊業屆退休人士）

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