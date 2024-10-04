自由廣場》連日無收入 被放假勞工能不抱怨？

◎ 邱世長

山陀兒的颱風假天數，可謂節節上升，如果今天週五再一次全國都放颱風假，南部許多縣市將創下一連多達四天的颱風連假，北北基桃也不遑多讓，將創下三天颱風連假！

「民之所欲，常在我心」，這句話的相對面則是「水能載舟，亦能覆舟」，放颱風假也是同樣的道理，必須思考，颱風假當真是越多越嗎？為何，網媒既出現一片叫好，同時也出現一片哀嚎？原因何在？

請繼續往下閱讀...

因為颱風假，只有「公家機關和公司學校」適用停班停課，而且還是「有薪假」，反正薪水照領，當然希望颱風假越長越好！

但颱風假對「民間企業」不具強制力，雇主可以決定勞工在家或照常上班，至於勞工若不上班，是否有薪水可領？答案則是未必！還得看該公司制度及雇主的意願，因此有些勞工在「放假」這幾天將「沒有薪資收入」，當然上社群媒體發牢騷，怒罵政府亂放假，害他沒錢賺。

所以，政府一再延長颱風假，未必「全民買單」！

根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》第四條規定，「風災已達下列基準之一者，得發布停止上班及上課：一、依據氣象預報，颱風暴風半徑於『四小時內』可能經過之地區，其平均風力可達七級以上或陣風可達十級以上時。」

北北基地區這次「週三放颱風假」為何會遭到質疑？就是因為颱風暴風半徑根本不可能在「四小時內」經過！不是嗎？地方政府有權因地制宜，決定是否放颱風假，但台灣民智已開，放假太多，支持度不見會更高！因為還是有許多「私人機構員工」，因為被沒必要的「過多颱風假」拖累，造成「工作收入減少」，他們並不想放假，這群「無薪也無心」的勞工，豈能不抱怨？

（作者是教育工作者）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法