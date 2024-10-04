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自由廣場》日商職員看台灣 既無風也無雨的颱風假

2024/10/04 05:30

◎ 飯島佐和子

隨著台籍先生返台工作，我們舉家搬遷回台已超過兩年。今年七月、十月連續兩次「受惠」於颱風假，都各放兩天假了。坦白說，住台北的我們在首日都沒有感受到明顯風雨，然而所有排定要做的工作卻全都必須停頓、延後，所造成的影響與不便，其實更勝於「賺到」的颱風假。

諸位可能知道，日本並沒有颱風假，也沒有大雪假、地震假，更不會有海嘯假、火山爆發假。只要大眾運輸系統維持運作，所有的上班族、學生都會想盡辦法上班、上學。拿二○一一年發生的三一一大地震，震後的隔週一，儘管餘震頻仍，且有輻射塵外洩的危機，但整個東京仍然很快就恢復正常運作。

記得先生工作第一年遇到東京下第一場雪，前一晚，我提醒他要提前出門上班，因為原本騎單車的通勤族、通學族都會改搭公車，怕先生會擠不上公車。到了JR車站，也可能因電車減速行駛而造成班次縮減，很多上班族會因而擠不上電車。先生好不容易趕到公司，已經比平常遲了半小時，卻發現住得比我們遠的日本同事們，每一位都已在正常辦公了，先生很慶幸身為外國人的他，當天沒有偷懶請假躲在家裡。

與台灣同樣經常面臨颱風侵襲的香港交易所，在九月初就宣佈，從九月廿三日起，就算遇上惡劣天氣也會如常運作，不會停止交易。反觀電子化程度高過東京證券交易所的台灣證券交易所，座落在台灣最具代表性建築物「台北一○一大樓」裡，還要繼續享受颱風假的「小確幸」嗎？

回頭來看，連續兩次颱風假的第一天，台北市區都沒有出現大風雨，台灣數十年的颱風氣象預測經驗，應該不輸日本或美軍吧？倒是先生告訴我，欲知隔天風雨到底大不大，看看KTV的預約情形、再看當天百貨公司人潮即知。有這種事？我這個外國人十分意外，颱風假居然能去逛街、看電影、唱歌，反而不能去上班？

今天先生又告訴我，地方首長為了博得民心，寧可多放颱風假，也不願少放假而挨罵。如果台北市區今天的風雨就要放假，我覺得台北市一年應該再多放一百天假才合理呀。

（作者是日商駐台公司職員）

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