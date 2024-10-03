自由廣場》教育白色恐怖在花蓮縣上演！

◎ 自由廣場》

花蓮縣某國小謝姓老師於社群媒體發表有關「罷免立委傅崐萁」的個人主張，被傅崐萁服務處以「公開醜化傅委員形象」為由投訴花蓮縣政府，花蓮縣府竟直接要求學校「本權責論處」，將於10月3日召開考核會審議謝老師，使他承受極大壓力。

謝老師在臉書談到，自111年8月9日起至今，他就因為臉書貼文內容有不同意見表達，遭到農會總幹事、督學與鎮長的關切或言詞攻擊，甚至督學在112年2月22日上簽教育處長要撤換其主任的職務。近日更因為倡議罷免花蓮王傅崐萁，遭到縣府要求學校召開考核會來論處。

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看在筆者眼中，謝姓老師長期遭到花蓮縣府的「霸凌」！花蓮縣府帶頭做為「霸凌者」，攀附權力的家臣們長時間攻擊謝姓老師的言論，並試圖伸出教育黑手干預學校人事自主權，想要以撤換其主任職務為手段達到使其噤聲的目的。霸凌者與受害者之間的權力懸殊，霸凌者長時間以不同手段壓迫受害者的身心，謝老師能挺直腰桿對抗傅家，道德勇氣令人敬佩。

9年前即二○一五年教師節前夕，花蓮市花崗國中老師鐵木洛帝在臉書貼出「營養午餐白菜分量太少」的照片，眉批「三十人份，就這樣？WTF！」，當時花蓮縣長是傅琨萁，縣府立即發新聞稿指責該國中教師以「WTF」的髒話po文評論校內營養午餐，指該師捏造事實、詆毀學校及縣府，縣府保留法律追訴權。即使全國教師總工會與花崗國中學生家長們力挺鐵木洛帝老師，但是兩天後，老師還是轉變態度，轉而讚揚傅縣長營養午餐免費的政策，還說絕對無意詆毀縣府及學校，以道歉聲明盼到此為止。

老師很弱勢，身為全國教育大家長的教育部在謝老師事件上應捍衛老師的言論自由，拒絕白色恐怖在校園上演！

（作者是教育工作者）

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