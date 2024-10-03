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自由廣場》改善公車底盤過高的問題

2024/10/03 05:30

◎ 徐正雄

母親搭公車時跌落地面，剛送進急診室，就遇到一位坐輪椅的老人，正向護士解釋自己如何跌倒，原來是因公車太快關門，他一隻腳還在車內，司機就急著開走。

醫生治療母親時，交通警察來急診室，說今天意外特別多，但會盡快調出監視畫面，釐清責任。不到半小時，警察通知我去看錄影畫面，效率很高。

當時公車靜止不動，我只看幾秒，確認是母親自己手腳無力，失手跌落，我告訴警察：是我們自己的問題，和司機無關！不用做筆錄或對質了。雖是母親自己跌倒，但我也注意到：公車底盤過高的問題。很多老人動刀換過膝蓋，我家就有兩位，還有肌肉無力的症狀，但台灣很多公車的底盤都太高了，無論上下車，對老人來說都是考驗。

這次母親受傷，聽趕到的家人說，公車司機善盡責任，並未逃避，令人感動！但公車設備沒有隨著熟年社會降臨而調整，卻無法令人苟同。我禁止母親再搭公車，出門一律以計程車代步。

復健期間，母親和老鄰居聊起自己受傷的事，老人們紛紛談公車而色變！少數老鄰居早就把公車當成拒絕往來戶。有人說某些公車司機頻頻急煞，一不小心就會跌倒！還有急著關門…等問題。這些事連我都碰過，或許我還年輕，不以為意，但對老人來說：一次疏忽，卻可能讓他們終生與輪椅為伴。免費公車，變成最貴。

熱心的公車司機也很多，但台灣公車司機服務態度的落差實在太大！若無法善待車內乘客，又怎麼可能尊重斑馬線上的行人？我認為：要消滅行人地獄之前，應先提升公車司機對乘客的服務品質。

如何提升公車司機的服務態度？其實一點都不難！就是給公車司機分紅。你開這趟車，可以得到該車次分紅。得到乘客按讚、稱許…有獎金，相反的，違規、被投訴…確認是司機過錯就得扣錢。

公車司機其實也算廣義服務業，但是很多服務業對客人越來越沒有熱情！當然，可能是奧客變多，也可能是司機壓力太大，總而言之，如果乘客能直接影響你每天的收入，司機就會更尊重乘客。斑馬線，不應只劃設路上，也應該劃在公車內及每個駕駛心中。

（作者職業農夫）

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