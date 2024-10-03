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自由廣場》台灣警察的西點軍魂

2024/10/03 05:30

◎ 林書立

土城警分局清水派出所長劉宗鑫攔查可疑車輛，慘遭女毒蟲駕車拖行而不幸殉職，令全國警察悲憤不捨，同時呈現警察承擔重責大任與高壓工作的一面，尤其彰顯警察大學與警專牆上書寫的「國家、責任、榮譽」，在此謹向全國將近兩萬人的派出所基層同仁與幹部致敬，因為「Duty, Honor, Country」也是美國西點軍校一個世紀以來的座右銘：「責任、榮譽、國家」。

從警專、警大到警察常年訓練，無時無刻一再強化安全的執法教育訓練，但畢竟警察也是人，執勤遭遇狀況千變萬化，在危險猝發的當下，警察腦內優先湧現的確是「責任、榮譽、績效使命」，尤其是所長肩負著警政所有端末的壓力與責任，不會輕易放棄拚力一搏的機會，警察長期承擔治安責任的作戰任務，賴清德總統更直言打詐視同作戰，在台灣警察身上看見西點軍魂，一點也不意外。

面對悲劇，警政署張署長榮興正全力協助劉員家屬處理喪葬、爭取優厚撫恤金，更提到今年7月三重警殉職，也同樣新興毒品「依託咪酯」的毒駕案件，指出「喪屍菸彈」的氾濫危害程度，建請提高此一新興毒品的量刑程度。依託咪酯這類強效麻醉的新興毒品，因可混入菸彈內而快速流行，警方早已提出警告，且在衛服部公告它為毒品之前，就提前加強取締盤查，但目前也僅列為三級毒品，實難期待能產生有效嚇阻。

至於員警的執勤安全，除了持續加強相關訓練、提升警覺性以保障自身安全外，當前民眾對政府的期待越來越高，相對應的警察人力、警察經費、甚至警政科技運用發展，切勿因循過去的人力不增加、預算不新編，甚至凍結警政預算、凍結警察職等與人數來因應。台灣警察的血液裡流著與西點軍校相同的使命感，所長肩著責任、榮譽與使命而離開行列，但我們仍將持續執行警察的任務、維護社會治安，保護人民安全。

（作者是現職員警）

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