話說李筱峰》教中國如何稱霸世界

中共若真想爭霸世界，我教他們幾個步驟： 先認識台灣為何大部分人不願意接受中共的「統一」。道理極簡單，因為自由度九十四分的台灣人豈會願意接受自由度只有九分的中共政權統治？台獨是中共逼出來的。

◎李筱峰

中國外交部長王毅日前與美國國務卿布林肯會面時，指稱台海最大危險是越來越猖獗的台獨行徑。布林肯則強調，維護台海和平穩定的重要，並關切新疆、西藏、香港的人權問題。

中國外交部長王毅日前與美國國務卿布林肯會面時，指稱台海最大危險是越來越猖獗的台獨行徑。（法新社檔案照）

王毅的言論了無新意，跳不出數十年來中共的「統戰九百句型」，他們有世界最奇特的「邏輯」：破壞和平的，是沒有照他們意思行事的一方，而非發動侵略戰爭的他們。他們更荒誕的邏輯是：不接受他們所謂的「和平統一」，就要動武解決！

請繼續往下閱讀...

世界上居然有訴諸武力卻稱之「和平」的邏輯？這猶如性侵犯拿刀逼對方必須「兩情相悅」同樣可笑。

中共藉口「維護領土完整」要侵犯台灣，賴總統最近接受張雅琴專訪時，就打臉回應，若真要維護領土完整，怎麼不去收復璦琿條約時被俄國奪走的更大領土？賴總統明確指出中共真正目的是要擴張霸權。

佔領台灣確實可以擴張霸權，但那必須與美國對幹、與民主陣線聯盟對幹，勢必付出慘痛代價！而強佔台灣後，歷經過民主運動、過慣自由生活的的台灣人，勢必掀起民主運動，讓中共政權疲於鎮壓，所以，想以台灣為據點稱霸世界，也不見得順利，何苦？

中共若真想爭霸世界，我教他們幾個步驟：

先認識台灣為何大部分人不願意接受中共的「統一」。道理極簡單，因為自由度九十四分的台灣人豈會願意接受自由度只有九分的中共政權統治？台獨是中共逼出來的。

中共及其在台灣內部的內應集團（藍白政客）常責怪台灣走親美路線，殊不知台灣走親美路線、與國際民主陣線作伙，是為了維護台灣的民主自由人權，這也是中共逼出來的。

中共如果不希望台獨，何不趕快民主化，以吸引台灣人？與其逼台灣走親美路線，何不設法讓台灣走親中路線？

如何讓台灣走親中路線？除了中國本身要民主化之外，更應該承認台灣的存在，中國與台灣建立平等互惠的關係，尊重台灣加入聯合國，台、中雙方互派大使。甚至台、中還可以進一步結為軍事同盟，果真如此，保證美國人一定眉結深鎖。

我忽然想起三百四十多年前，滿清政府向台灣的鄭經提出最後和談條件時，清國代表的平南將軍貝子賴致書鄭經的一段話：「豪傑識時，必不復思噓已灰之焰，毒瘡痍之民，若能保境息兵，則從此不必登岸，不必薙髮，不必易衣冠。稱臣入貢可也，不稱臣入貢亦可也。以台灣為箕子之朝鮮，為徐市之日本，於世無患，於人無爭，而沿海生靈永息塗炭，惟足下圖之。」

習近平願不願意「保境息兵」、讓「生靈永息塗炭」？

況且，有了親中的台灣為盟邦之後，如果再進一步協助東土耳其斯坦（「新疆」）及圖博（「西藏」）復國，並與之結盟，保證讓世界刮目相看！惟足下圖之。

（作者李筱峰是台北教育大學名譽教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法