林保華之聲》爛尾習的爛尾戲

昨天是中華人民共和國成立七十五週年紀念日，對中共來說，在施展各種騙術以後，跌跌撞撞付出幾千萬人不正常死亡的代價後，總算也走了七十五年。對習近平來說，更是抹了一把冷汗

◎林保華

昨天是中華人民共和國成立七十五週年紀念日，對中共來說，在施展各種騙術以後，跌跌撞撞付出幾千萬人不正常死亡的代價後，總算也走了七十五年。對習近平來說，更是抹了一把冷汗，所以他在九月卅日晚上的招待會上說：「前進道路不可能一馬平川，必定會有艱難險阻，可能遇到風高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗。」就是在說他自己。他應該再自問一句，是他的命不好，還是因為他的獨裁與無知？

中華人民共和國1日迎接建國75週年，卻因武漢肺炎疫情重啟後委靡不振的經濟蒙上陰影，成為「歷史的垃圾時間」。（法新社）

當中國進入放假的黃金週時，上海股市、深圳股市、香港股市都位在近期高點，這是中國借美國降息，以組合拳進行暴力救市的成果。假後會如何，才是大家關注的議題。股市的好壞主要取決於經濟基本面，中國改善這個基本面了沒？

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這次中國經濟的崩壞源於房市泡沫的爆破。中國的房市佔GDP的廿五％左右，更是地方財政收入的支柱。中國爛尾樓現象爆發在兩三年前，爛尾樓的業主為自己的權益而集體斷供；樓價的下跌也導致樓房成為某些業主的負資產。這批中產階級是中國內部消費的主力，導致中國內部消費也急劇下降。這段期間，中國政府舉棋不定，終致問題繼續惡化。

目前中國的金融機構努力降息及提供各種優惠條件去掉房市的庫存，然而野村證券指出，確保中國房地產開發商的「保交房」政策，應優先於政府收購未出售房屋的「去庫存」政策，因為爛尾樓數量是「已蓋完但沒賣掉」房子的二十倍。這個問題不解決，中國的經濟如何復甦？而國家統計局公布八月規模以上工業企業利潤年減十七．八％，較七月的年增四．一％出現暴跌，這項中國經濟黯淡的最新數據，顯示中國當局推出緊急措施，包括部分地區頒發消費券，以及向弱勢族群提供一千元現金是因壓力迫在眉睫，揭穿習近平「完成脫貧」的謊言。最近七位中國年輕人在北京海淀區集體跳橋死亡，上海雙刀漢一口氣刺死毫不相干的三個人、刺傷十五人，反映社會的動盪不安。

中國國庫被習近平掏空，民眾財富縮水，然而上個月習近平在中非合作論壇開幕式上宣布，未來三年將提供三千六百億人民幣額度的資金支持非洲發展。這正是慈禧太后「寧贈友邦，不予家奴」的百多年前思想，也成為百多年後「慈習」太后新時代思想。習近平不去解決中國人的困境，卻去做非洲人的救星，算什麼東西？中國絕大多數人只能躺平，經濟又豈能復甦？

習近平當然不會忘記台灣，所以在招待會上聲稱「台灣是中國的神聖領土」，原來領土還有分神聖與不神聖，台灣是神聖的，而黑龍江以北、新疆以西，中緬邊界的片馬地區、白頭山，以及北部灣的兩個小島，都不是神聖的，是可以送人的爛尾領土嗎？

中共建國七十五年，也快百年了。遇上爛尾習，這個政權也該爛尾了，且看這場爛尾戲還剩多少日子。

（作者林保華是資深時事評論員）

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