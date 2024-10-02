自由廣場》「祖國」豈是好侍候？ 從「不再一個人」到「裡外不是人」

◎ 于則章

金馬影帝吳慷仁出道多年都沒有經紀人，日前突然傳出簽給中國娛樂經紀公司「壹心娛樂」，而他發文公開介紹壹心娛樂是他的「新朋友」，也表示接下來的日子「我不再是一個人」。

隨即吳慷仁在網路上轉發《人民日報》「我愛你中國」慶祝中國國慶的貼文，且說「祝福錦繡中華」，不料卻熱臉貼冷屁股，慘遭中國網民痛罵他連「祖國」兩個字都不會說，吳慷仁「不再是一個人」變成「裡外不是人」。

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台灣轉型成現代民主國家將近四十年，人民與國家的連結建立在法律上，而非血統與文化上，所以包括吳慷仁的台灣人只要自願放棄台灣的國籍，想成為包括中國的任何一國人民，都不是問題，台灣人不致為此視如寇讎或欲置之於死地。

但對中國這個具有愛國強迫症的極權國家來說，將文化、種族、民族、政府與國家都混為一談，台灣的藝人去中國發展，隨時會被迫在政治上表態，必須在國家認同上選邊站，且整個中國會對他們極盡雞蛋裡挑骨頭，稍有差池，就會遭到文化大革命般的批鬥！

吳慷仁原想藉由祝福中國國慶來表達善意，和中國網民搏感情，讓自己進入中國能有好的開始，卻把自己搞成「豬八戒照鏡子：裡外不是人」，是呀，此刻他真的「不再是一個人」！

（作者是公務員）

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