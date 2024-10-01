自由廣場》石破茂力推「亞洲版北約」以應對「台灣有事」

◎ 林逸民

日本自民黨黨魁選舉，第一輪奪得最高票的高市早苗，第二輪以一九四票落敗，由得票二一五票的石破茂當選，將成為日本新任首相。石破茂過去已經挑戰黨魁職位四次，屢戰屢敗仍不屈不撓，第五次挑戰成功，是相當勵志的故事，而高市早苗雖然落敗，也拿下相當高的票數，彰顯了自民黨中保守主義右派力量的集結，可說未來對日本政壇仍是動見觀瞻。

石破茂在日本可說相當另類政治人物，在信仰上，他受母親家族金森家的影響，十八歲於鳥取教會受洗信仰基督教，是日本政界少數的基督徒，受基督教精神的影響，重視誠實，政治主張直言不諱，這也是他過去成為黨內孤鳥，而屢次挑戰黨魁失敗的原因之一。

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他有許多公開的個人興趣，小自喜愛吃咖哩、拉麵，到喜愛日本漫畫、動畫，還是鐵道迷，大至身為軍事迷，而對國防與戰略特別深入研究，著有相當多國防議題著作，包括與作家清谷信一合著《不懂軍事就別想談和平》，可知他對國防戰略的基本思維是備戰才有和平。

石破茂過去曾經認為中國不是威脅，這使得許多台灣人認為他親中，其實那已經是二○一○年之前的主張，在習近平上台後，石破茂已經察覺中國是全人類的危機，必須全力遏制，主張建立「亞洲版北約」一言以蔽之就是結合美國盟邦挺台抗中，避免台灣成為「明天的烏克蘭」，提出：必須讓中國充分認知，即使對台動用武力也不會成功。

因此石破茂對台灣相當重視，二○二二年時就曾訪台拜會蔡英文總統，今年八月自民黨魁選舉開跑之初，特地再訪台，拜會賴清德總統，就是要與賴總統討論「台灣海峽如果有事，該如何應對？」也就是說，雖然石破茂與已故的前首相安倍晉三水火不容，但是同樣認定「台灣有事，就是日本有事」。

期待軍事迷的石破茂率領日本整軍經武，結合四方安全對話的美、印、澳，與台灣密切合作，共同建立強大防線，封殺中國的狼子野心。也樂見高市早苗雖敗猶榮，在自民黨中未來發揮更大影響力。台灣仍有少數人對中國存有幻想，也該像石破茂一樣覺醒了：中國是全人類的威脅，對抗中國共產黨是人類唯一的選擇。

（作者為福和會理事長、台灣聯合國協進會理事長）

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