北社評論》文教轉型正義蕩然／教官公然在校鼓吹疑美論

◎ 李川信

一九二一年台灣文化協會成立，開啟台灣人自我認同追尋，百年來歷經戰後二二八大屠殺，白恐威權統治，民族自信心盪到谷底。幸有民主前輩干冒生命危險，堅持追求自由民主、人權主權，才有今日景象，併列世界民主同盟，讓國人引以為傲。然面對中國文攻武嚇及國內親中勢力裡應外合，國人不得不慎。唯有落實轉型正義，厚植文化底蘊與歷史厚度的國家軟實力，才能有效鞏固民主、守護主權。

新台灣和平基金會去年邀請政治受難前輩及家屬、學者、社團，在各界努力下，共同催生行政院核定「五一九白色恐怖記憶日」。為持續推動「歷史記憶的傳承與轉型正義」，再由王美琇董事長擔任召集人，成立「五一九行動組合」深化轉型正義工程。盤點轉型正義未竟之業，匯集民間力量，成為政府推動轉型正義的後盾，共同維護台灣主體價值。

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新台灣和平基金會去年邀請政治受難前輩及家屬、學者、社團，在各界努力下，共同催生行政院核定「五一九白色恐怖記憶日」。圖為今年所舉行519白色恐怖記憶日紀念活動。（資料照）

高雄市某高中最近辦開學準備日教師研習，聘楊姓教官演講「防災、全民國防」課程，大部分時間居然都在訴求：中國的假想敵不是台灣而是美國，美國根本不會為台灣出兵，美國只在乎賣武器給台灣等「疑美論」。這種「疑美論」、「認知作戰」都是中國對台統戰的一部份，教官公然在校園散播，教官存在校園也該被轉型吧！

一九六四年台大彭明敏教授與學生謝聰敏、魏廷朝，本於學術良知、發表《台灣人民自救運動宣言》，揭示一個中國一個台灣早已是鐵一般的事實，共同建立新國家、制定新憲法、加入聯合國。不容於當局，被判重刑，經過一甲子，台灣社會已還其公道，台大也應恢復其名譽，達成校園轉型正義。

文化部推動台灣藝文國際化，最近策劃國美館與日本東京藝術大學合作，展出台日藝術家作品，讓世人驚艷的黃土水《甘露水》作品，從「不見天日」到「國寶經典」，彰顯台灣人走過陰霾，充滿自信的迎向未來。最近文化部宣布國軍儀隊撤出蔣介石銅像大廳，值得讚許；蔣介石過世近半世紀，台灣還無法走出二蔣威權盤據台灣天空的黨國陰影，有資格當民主國家嗎？關閉堂體、拆除威權銅像也是仍待轉型。

藉由推動文教轉型正義，讓國人了解先賢先烈，在威權的年代，不畏艱險勇於對抗獨裁的動人史詩。期待政府、民間合作，落實去威權護民主的轉型正義教育，完成未竟之業。

（作者是北社社員，北社前社長）

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