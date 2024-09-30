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社論》石破茂主政下的台日中關係

2024/09/30 05:30

備受關注的日本新首相選舉出爐，日本自民黨前幹事長石破茂在第二輪投票擊敗高市早苗拿下「逆轉勝」，登上自民黨總裁大位，將獲得國會指名為新任首相。石破茂以出任首相為政治生涯的終極目標，第五度挑戰終於如願以償。在中國於南海、台海、東海頻頻挑釁，日中關係緊繃，引發地緣政治危機之際，石破茂如何應對嚴峻形勢，不僅關涉日本的安全與發展，更是當前台灣的重要議題。

今年，全球有三項選舉與台灣生存息息相關。其中，台灣與日本的結果已經底定，足供吾人深入探討，但美國大選川普與賀錦麗的拚搏仍然膠著，應繼續觀察。首先，台灣大選落幕，由賴蕭配出線，但藍白合則在國會取得多數優勢。被藍白貼上「台獨金孫」標籤，並刻意散播美國不信任的賴清德就任後，在國家定位上延續蔡政府的穩健、務實路線，並充分發揮科技供應鏈的優勢，使台海的安危與國際的地緣政治與經濟緊密連結，因此取得民主陣營的信任，得到愈來愈多的國際支持。最重要的成就，包括︰其一，反對中國片面改變台海現狀，支持台灣有意義參與非以國家為會員的國際組織，已成為民主國家高峰會與區域同盟發表聯合聲明的基本調性；而美國總統拜登在聯合國大會發表任內最後一次演說時，再次強調美國堅定維護台海和平與穩定，以及反對不公平的經濟競爭與在南海的軍事脅迫行徑，更是美台關係堅若磐石的有力證明。其二，愈來愈多的國家不再憂慮惹怒中國，以落實自由航行之名，紛紛派遣軍艦通過台灣海峽。近年有美國、加拿大、英國、法國、德國、荷蘭、土耳其、紐西蘭、澳洲、日本等十國軍艦通過台海，意義非凡。而日本護衛艦與紐、澳同行通過台海，是日本二戰後首例，日本媒體人矢坂明夫直言，此舉顯示在中國步步進逼下，「日本不忍了」。此種形勢的演變，顯示賴清德以少數總統執政，原本最令外界憂心的兩岸政策，仍可平穩掌舵；諷刺的是，最大的挑戰反而是藍白合之下的國會亂局。

第二項選舉則是日本首相因岸田辭職而提前改選。此次石破茂擊敗高市早苗，不宜由「親中派」對抗「對中鷹派」的格局檢視，因為日中關係的大環境已經徹底改變。以往，日本靠著低姿態、隱忍維繫日中關係，但如今中國誓言完成「中華民族偉大復興」，成為全球霸權，其欲洗刷的百年國恥，首要目標就是日本。在此情況下，日本無論如何卑躬屈膝，仍將是中國軍事擴張的對象。最近，中國在日本周邊的軍事活動日益頻繁。八月二十六日，中國一架偵察機侵入日本領空。九月十八日，中國航母「遼寧號」等三艘艦艇，一度進入日本領海外側的鄰接區。尤有甚者，中共極力煽動中國民眾的仇日情緒已導致日本小孩在中國被殺事件，亦引發日本社會的反中怒火。大環境丕變，日本人討厭中國的達到八成，日本政治人物已經沒有親中的空間，反中只是程度之別。現任首相岸田文雄主政時，亦遭受批評對中態度過於軟弱，但在任期即將結束之際，卻作出史無前例的派遣護衛艦通過台海之舉，顯然整體氛圍令岸田不得不有所作為，對中國展現強硬姿態。

過去，石破茂被視為親中派。在最近出版的自傳中，石破茂自稱是田中角榮前首相的弟子。對一九七二年推動日中邦交正常化的田中推崇備至，書中再三強調中國對日本的重要性。另一個重要象徵動作，則是石破茂自二○○二年出任防衛大臣後，就未再前往參拜靖國神社。而石破茂對於「台灣有事」時，是否出兵協助，並未有肯定答案。然而，近年石破茂與台灣朝野往來密切，宣布參選首相時，正在台灣訪問。他以國防為志業，因此對於中國的軍事挑釁，感受深刻。石破茂最近倡議成立「亞洲版北約」，被其他自民黨總裁候選人認為不可行，但石破茂主張，由美國、澳洲、紐西蘭等環境相似的國家先開始做，理論上有可能實現，中國則對「亞洲版北約」的倡議充滿疑慮。其次，對於中國軍機侵犯領空事件，石破茂表示，應探討修法，讓中國軍機侵犯日本領空時，允許自衛隊動用「危害射擊」。石破茂主張，應該刪除日本憲法第九條第二款，即規定自衛隊不保持戰力，一旦修憲刪除，自衛隊則可以成為一支具戰鬥力的軍隊。

因此，將石破茂繼續視為親中派，顯為不當之歸類，更多學者評價石破茂在外交上傾向現實主義，認為石破茂將維持岸田文雄政策，經濟、軍事與外交上保持聯美韓抗中的策略。至於對台灣，石破茂雖不會如已故首相安倍晉三的「台灣有事，即日本有事」的堅定挺台立場，但如台積電赴熊本投資，對日本半導體產業再起顯有莫大助益，因而石破茂應會謹慎加強與台灣的關係，並穩步推進科技創新、供應鏈安全等領域經濟合作。總之，石破茂雖然未在防衛議題上對台作出堅定承諾，但強化日本國防，提升美日關係，實質上等於強化對抗中國的實力，對於遏止中國的軍事冒險，必然具有正面功能。這是未來檢視台日關係應有的思維架構。

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