自由廣場》民眾黨的「穆罕默德．薩哈夫」們

◎ 木鐸

伊拉克戰爭（二○○三年三月廿日至四月十日）末期，四月八日，美英聯軍摧枯拉朽般挺進巴格達市中心，在距離聯軍百米處，時任薩達姆政府發言人，新聞部長穆罕默德．薩哈夫面對國際媒體，罔顧事實狂言：「沒有美軍進入巴格達。美軍要麼投降，要麼在坦克裡燒死。」

公開資料顯示，穆罕默德．薩哈夫的主子，薩達姆．海珊殘殺無辜的罪行罄竹難書，把嗆美國、詛咒美國當飯吃，藉以維持自己的政治生命，其徒眾穆罕默德．薩哈夫如此行徑，應驗了「甚麼人養甚麼鳥」的俏皮話。

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作為奴僕，拿人錢財為人辦事，穆罕默德．薩哈夫堅守到最後一刻，堪稱盡職，但非常不稱職。因為否認英美聯軍兵臨城下的鐵證與詛咒謾罵英美聯軍並不能救國家於既亡，他該做的是，呼籲殘餘部隊忍辱負重，痛定思痛，另圖復興，才是稱職的奴僕。

回頭看台灣的民眾黨，吳怡萱、陳智菡與黃國昌等一干徒眾，不願面對其主子柯文哲涉嫌貪汙的鐵證，蔑視國人的智慧，一再誣指是國家機器與媒體編故事寫科幻小說，一再攻訐政府、恫嚇司法、謾罵社會、詛咒異己…，整個套路比穆罕默德．薩哈夫有過之無不及。

薩哈夫「精彩」的表現被美國新聞界戲稱為「巴格達鮑伯」（模仿「河內漢娜」，漢娜是越南戰爭時北越的一位負責宣傳廣播的女播音員）、被英國新聞界稱他為「小丑阿里」，民眾黨這一干徒眾是「河內漢娜」還是「小丑阿里」，社會自有公論，民眾黨樓起樓塌有如曇花，身為主席的柯文哲責無旁貸，但身邊穆罕默德．薩哈夫們群聚，加速及強化了這一場覆亡。

（作者從商）

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