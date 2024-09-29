晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》「全社會防禦」是和平關鍵

2024/09/29 05:30

◎ 梁宇辰

賴總統日前主持全社會防衛韌性委員會，許多民眾也許誤會是不是可能造成民眾與社會恐慌？

其實長期以來全民防衛的概念，因為大部分民眾排斥服兵役的原因，往往遭到忽視。且以前部隊長官在作戰會議裡面也常常是虛應故事，總是會說：打仗時哪管那麼多，我坦克車開了往前衝，民眾誰擋在我前面誰倒楣…

如此的觀念就跟早期國共軍閥看到人就抓來當兵的土匪沒有兩樣，難怪不會獲得普遍民眾支持。

近年來地緣政治衝突的升溫，美方開始了城鎮作戰的研討，包括盤點地區各種醫療機構量能，居民疏散安置空間，飲用水、糧食補充等支援設施是否充足等等，所以才會需要很務實的盤點各家大賣場、超商，學校活動中心、大樓地下室等等場域的運用。

而在軍事方面，城鎮作戰計畫如何事先完成「交戰區制定」，火力集中的位置如何利用地形與城鎮發揮最大效益，並且考量民眾沒有能力或者不願意配合撤離的情況下，要如何減少傷亡等等，這些都是沒有劇本可套，要務實研討的問題。

「全社會防禦」絕對不是疑美人士所謂的滿足美方期待，而是真正務實的面對以台灣民眾安全為優先，自由民主第一的關鍵戰略。

透過跨部會的研討，也建立軍方對於作戰時要多方考量的觀念，也讓民眾能夠信任軍方是以保衛人民財產安全為第一。

最重要的是，如果能夠建立起民眾合作抗敵的決心，所展現的力量更是敵人所懼怕的。愛鄉土、愛人民，對民眾有溫度，我們將沒有戰敗的理由。

（作者為退役陸軍上尉，現職長照服務司機）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書