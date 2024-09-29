自由廣場》「全社會防禦」是和平關鍵

◎ 梁宇辰

賴總統日前主持全社會防衛韌性委員會，許多民眾也許誤會是不是可能造成民眾與社會恐慌？

其實長期以來全民防衛的概念，因為大部分民眾排斥服兵役的原因，往往遭到忽視。且以前部隊長官在作戰會議裡面也常常是虛應故事，總是會說：打仗時哪管那麼多，我坦克車開了往前衝，民眾誰擋在我前面誰倒楣…

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如此的觀念就跟早期國共軍閥看到人就抓來當兵的土匪沒有兩樣，難怪不會獲得普遍民眾支持。

近年來地緣政治衝突的升溫，美方開始了城鎮作戰的研討，包括盤點地區各種醫療機構量能，居民疏散安置空間，飲用水、糧食補充等支援設施是否充足等等，所以才會需要很務實的盤點各家大賣場、超商，學校活動中心、大樓地下室等等場域的運用。

而在軍事方面，城鎮作戰計畫如何事先完成「交戰區制定」，火力集中的位置如何利用地形與城鎮發揮最大效益，並且考量民眾沒有能力或者不願意配合撤離的情況下，要如何減少傷亡等等，這些都是沒有劇本可套，要務實研討的問題。

「全社會防禦」絕對不是疑美人士所謂的滿足美方期待，而是真正務實的面對以台灣民眾安全為優先，自由民主第一的關鍵戰略。

透過跨部會的研討，也建立軍方對於作戰時要多方考量的觀念，也讓民眾能夠信任軍方是以保衛人民財產安全為第一。

最重要的是，如果能夠建立起民眾合作抗敵的決心，所展現的力量更是敵人所懼怕的。愛鄉土、愛人民，對民眾有溫度，我們將沒有戰敗的理由。

（作者為退役陸軍上尉，現職長照服務司機）

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