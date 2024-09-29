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自由廣場》中國龐大地方債 加劇與中央對立

2024/09/29 05:30

◎ 楊宗新

中國地方政府債台高築，各地紛紛成立「砸鍋賣鐵工作專班」，試圖透過變賣資產償還債務，全國人大近日更公布關於地方債務管理情形的調查報告，足見此狀況已引發中央關注。

中國地方債問題形成於九十年實施「分稅制改革」調整中央與地方稅收分配之後，而近年的惡化，則與政府打擊房地產經濟、影子銀行，及新冠疫情以後的經濟蕭條有關。防疫解封後，中國也未迎來發生在多數西方國家的「疫後經濟大復甦」，反而因疫情期間外資撤離、本身經濟成長進入高原期等因素，促使中央推出多項左傾經濟政策，讓地方債問題更形嚴峻。

地方政府為維持收支平衡，長期仰賴房地產經濟，然而在房市泡沫化後，喪失了最大財政挹注，只能另尋他法自闢財源，一種方式是出租、出售國有資產，項目從閒置建築物、停車場到礦產設備不一而足；另種方式是增加罰款沒收，以各種五花八門的理由對人民開罰，此舉引發相當民怨，迫使中央出面急踩煞車，要求地方「防止過度設置罰款事項」、「罰款要符合過罰相當原則」。

這些問題若未能妥善解決，在經濟層面將帶來兩項後果：首先是影響投資者意願。在政府濫開罰單下，中小企業成最大受害者，資金淺薄者將率先退出市場，造成有潛力的新創產業被提前扼殺；其次是房地產將持續低迷。地方政府在「砸鍋賣鐵」思維下，低價將國有房產抵押予債權人已成常態，後者往往只能以更低價格轉售一般民眾。

政治層面，則將深化中央與地方矛盾。過去儘管地方債務問題嚴重，但中央財政尚稱健全，有能力協助解決問題；然而在後疫情時期，中國總體財政陷入困境，中央所能運用的籌碼越來越少，倘若無法提出有效措施協助地方脫困，將加深地方諸侯不滿，尤其做為稅收主要來源的東南沿海各省，如同胡錦濤執政時期上海市委書記陳良宇率領「長三角」各省與中央抗衡的情形或將再度上演。

就中國利益計，釜底抽薪之計應是減少軍備開支、改善與西方國家關係，讓市場重趨活絡，待財政健全後，方有能力解決緊張的中央與地方關係。

（作者為公務員）

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