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自由廣場》同樣涉貪遭調查 談台美兩位市長

2024/09/29 05:30

◎ 張昭仁

台北與紐約都是國家首善城市，市長作為動見觀瞻。無獨有偶，前台北市長柯文哲因圖利或收賄案件遭收押禁見，紐約市長亞當斯（Eric Adams）及市府高官疑似非法收受獻金，也因涉貪遭搜索約談，面對調查，兩個市長的反應有相同與不同之處，相同之處都是金句連篇，跟柯文哲及市府高官一樣，「我很負責的說，我都不知道」，「買我的名下，較易監督」，亞當斯面則說「我是完美的不完美」，「這個城市沒人完美」，雖然有議員要他下台，他仍執意下屆參選到底。不同之處是柯文哲高舉政治迫害，而非裔亞當斯則沒有高舉種族及政治迫害。

不管他們將來是否被判有罪與否，他們都能面對淺而易見的疏失，毫不羞怯，幹話連篇，然而聰明也是有盡頭的時候，就以柯文哲的案例，非常態的現金捐款就算能逃過與財團直接對價關係，就算圖利罪定罪曠日費時，目前看到最簡單呈現亂七八糟的假帳，假發票及背後的金流都足以讓柯主哲以欺詐，冼錢入罪。

政治迫害是柯文哲試圖模糊焦點的攻防策略，撇清一切，都是別人加諸迫害，自己只是被矇騙的小白兔，暫且不論所有證據不談，這個策略也被自己無保請回時說的「八四○％容績我都不知道，是到今年三、四月時報導才知道」打臉，你自己信嗎？你過往不是說「幾百億的案子，主管怎麼可能不知道，不然七四一四」，連正常時的你自己都不信的說詞，一般人會相信嗎？一般人不信，你還有票嗎？沒有票，你還有政治前途嗎？沒有一般人的支持，政治迫害是引不起人民共鳴，是不會成功的。

你或許認為別人都這麼做，為什麼只有我有事？張開雙眼看清楚，別人並沒怎麼做，別人的帳清清楚楚，隨時可檢驗，別人參政一輩子，總資產仍然羞澀。

事情發展至此，專業人士對事件的始末瞭然於心，你身邊的專業人士不斷上演低能，討你的歡心，那是沒有用的，改變不了什麼的。對你而言，既然沒有政治前途了，何不認罪協商，讓傷害減到最低。

矇著頭，讓你民眾黨八席立委甘做國民黨附從，傷害台灣社會，這是你參政的初衷？是你對政治迫害無法獲得共鳴，對台灣社會的出氣？退回總預算，卡住國防及民生法案，社會上還有很多人須要長照，醫療經費過正常生活，如此對他們傷害，於你無益。

民主是讓每個人去搞他想做的事，終究是逃離不了法治的掌心，每個人終須面對法治，何不選擇一條對你自己、家人，對社會傷害最小的路？

（作者為會計師）

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