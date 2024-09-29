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自由共和國》敬悼日本著名作家黃文雄先生

2024/09/29 05:30

經過一些朋友查證，著名的日本台裔作家黃文雄先生，已於今年七月在療養院病逝。台灣朋友辦了追思會。（作者提供）經過一些朋友查證，著名的日本台裔作家黃文雄先生，已於今年七月在療養院病逝。台灣朋友辦了追思會。（作者提供）

林保華／資深時事評論員

經過一些朋友查證，著名的日本台裔作家黃文雄先生，已於今年七月在療養院病逝。家屬低調處理他的後事，所以即使與他同住埼玉縣的朋友也不知道。

聽到他逝世的消息，我非常難過，因為他與我同年出生。在東京，每次他帶我搭高速列車，他走的都很快；我算是會走路的，都趕不上，當時我想，他這樣會走路，活得一定比我長，因為經常走路、基本吃素、遇事不怒等都是長壽的名言，然而沒想到，他竟然比我早離開這個世界。

文雄先生一九六四年到日本讀書，就立即參與台獨運動，可謂台獨聯盟的元老。我則是二○○九年第一次到東京與熱比婭見面時才認識他的。然而他認識我許久了，因為他訂閱香港的爭論雜誌，例如《爭鳴》，他也訂閱台灣的《自由時報》，所以看了我的不少文章，他認為從中國出來的人，很少思想有如此通的。因此我們討論了很多問題，都在推翻國共史觀，包括對孫文的看法，對儒家的看法。尤其是對孫文，是我們見面常常討論到的話題。在前衛出版社出版的《儒禍》與《辛亥民國一百騙》、《國父與阿Q》等都見到他的與眾不同的觀點，他還出版許多有關中國的書，例如《中國食人史》、《中國瘟疫史》等，揭示中華幾千年文明。

他的更大成就卻是用日語出版的書籍上。他帶我去過東京一家書店，書架整排放滿他寫的書。他說，他一個月出兩本書，有時三、四本，讓我相當吃驚，竟有這樣多產的作家。他有一個出版社協助他出版這些書籍。不但如此，他還是安倍晉三的朋友，他們見面時，他會向安倍貢獻他對中國的看法。

在一些集會中他介紹我時都讓我無地自容，也可見他的謙遜。我第一次到東京，當時自民黨難得在野，他介紹自民黨智庫辦的雜誌採訪我。他們向我透露日本因為少子化原因，已決定要接受佔日本總人口百分之十的外來移民，而以往要入籍日本是非常困難的。當時我表示，其他國家的人還好，要中國人改變認同就非常困難。最近看到一則消息，近期移民日本的，還是以中國人最多。

我與熱比婭見面怎麼會遇到他？原來他常常資助在日本的圖博、維吾爾與南蒙古人，通過台灣研究論壇的永山英樹和他們聯絡，永山曾經在他的出版社工作，所以熱比婭與我們見面的所有安排他都清楚。當然，也有假冒中國民運卻可能是共諜的人也借他的名字行騙來認識我們。二○一二年，在他資助下由永山英樹邀請我去演講，要給我豐厚的報酬，我沒有接受，我說你們把錢留下多搞些你們的活動吧。

我去過五次東京，每次都與他見幾次面。黃文雄也經常來台灣，有時參加世台會的會議，有時是元宵節來台灣，擺酒席宴請台灣朋友聚會。我們認識了以後，他每次來台灣都會在到達台灣的當天下午來找我，一起吃晚飯，聊世界大事，他對文化思想方面有廣博的認識，讓我以為哲學是他的專業，十幾年前出版的《哲人政治家李登輝之「我」》，我就看的十分吃力，因為這是我的弱項。可是原來他卻是日本早稻田大學商學部畢業、又得到明治大學西洋經濟史學碩士學位，而最後的焦點卻在中國、日本、台灣、韓國。

大約五、六年前，他到我家裡，一坐下就談到郭文貴。當時海外中國民運內部有「郭文貴熱」，因為他給錢（他公開了收據）收買幾個民運人士為他宣傳，他們甚至喊出要郭文貴當中國總統，其中來過台灣的五個人，尤其常來台灣的兩個人都收過他的錢（王丹、周鋒鎖、余杰除外）。黃文雄對我說，他算了一下，郭文貴所說王岐山流到國外的資金，加起來有中國GDP的多少（我沒有聽清楚似乎是一半）。所以他不相信郭文貴，這與我的看法一樣。郭的爆料有真有假，到最後為了要取信於美國當局給他政治庇護，什麼謊言、假中央文件都出來了，只是要說明他至今還如何了得，中共高層還有他的人。這是某些中國海外民運某些人的慣用手法。

武漢肺炎期間，內子有打電話給黃文雄探詢情況，但是大概是前年，內子打電話去的時候，雖然和他對話，但是卻聽不出他說什麼，所以後來再沒有敢再打過去，而他不用網路。想不到現在收到了他的噩耗。

九月十三日台灣獨立建國聯盟為黃文雄先生舉辦了一個追思會，大家紀念他，尤其他留下的豐富著作，為台灣的歷史文化打開了一個新的史觀。

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