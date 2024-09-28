自由廣場》多數決的法官遺憾 日本袴田死刑案的警訊

◎ 吳景欽

一九六六年，日本清水市發生味噌公司老闆一家四口被殺及放火案。案發一年後，警察逮捕一名員工袴田巖，經檢方起訴，於一九八○年判死刑確定。但因疑點太多，在袴田的姐姐與義務律師團的幫助下，終在二○一四年，由靜岡地院裁定再審，袴田因而獲釋。惟檢察官抗告，直至二○二三年八月，靜岡地院才正式審理，並於近日判決無罪，檢方雖可上訴，但翻盤機率不高。這起世紀冤案，讓人有所省思。

此案，檢察官提出的最主要物證，是在案發現場外的味噌桶內找到的五件衣褲，上面沾有血跡，而在袴田父母家也找到相同布料的褲子，以此證明袴田是殺人犯。惟當年並無DNA鑑定，只以血型與布料相同，即推斷袴田為兇手，實屬粗糙荒謬。尤其這五件血衣褲，是案發一年之後，才在工廠外的味噌桶裡找到，更令人不解，到底是警察太粗心，還是兇手笨到拖了一年都未處理。這實在很難不懷疑證物血衣是警察所捏造。

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而檢方，自會拿出證據之王即「被告自白」來為證明，惟因當年的日本，羈押處所是代用監獄也就是警局，故袴田遭押的廿幾天，每天被警察連續拷問十幾個小時，最終在不堪壓迫下，袴田自白了。惟既無任意性，更處處充滿警察誘導之痕跡與矛盾。

故此案，只要堅持無罪推定、罪疑惟輕與證據裁判原則，都應判無罪。一審的審判長熊本典道，當時未滿卅歲，雖堅持被告無罪，卻無法說服另兩位資深法官，因採多數決，熊本只能含淚寫下有罪死刑的判決書。受限於判決評議不能公開的法律枷鎖之下，熊本只能淚水往肚裡吞，導致他卸任法官當律師，並經歷酗酒、離婚，甚至律師執照遭撤銷，過著流浪的救贖生活。直至二○○七年，他才對外公開評議內容，並矢志救援仍在獄中的袴田，更極力主張日本應廢死。

二○一四年，袴田被釋放，卻直到如今，第一審才判無罪，但熊本早已在二○二○年抱憾而終，袴田也已八十八歲了。近來憲法法庭的生死判，針對判死必須保障被告辯護權與嚴守正當程序，甚至合議庭法官必須一致決，或許就是因為面對死刑的不可逆性，刑事司法者所應抱持戒慎恐懼之態度。

（作者是真理大學法律系教授兼系所主任）

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