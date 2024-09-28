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自由廣場》從妹妹身上看見師者

2024/09/28 05:30

◎ 林基興

欣逢教師節，一個令人懷恩與省思的日子。

大妹因故而遲入阿蓮國中就學，導師注意到這個排序殿後的孩子，隨時鼓舞她，有時分發資料或唱名，就刻意從後面開始。在學時，大妹經常提到這位老師如何幫助她，而得以青春飛揚；畢業後也多往來，情同家人，實如台灣「最美的風景」。大妹後來也當老師，照顧學生，曾榮獲師鐸獎，青出於藍，造福社會。師道傳承，感人的「比馬龍效應」（註）。

相反地，小妹讀大學時因故遭英文老師誤會，一再被「當」，老師又不聽她解釋，就因這門課而無法畢業，挫折滿懷，生命失去光彩。筆者在國外念書，獲悉此悲情，寫信向教育部長陳情，包括小妹的英語能力已通過托福，被老師故意卡她；於是學校讓她轉班，旋即畢業了，生命才呈現風采；不久，她出國深造，然後回來服務杏壇。

老師於孩子可能是「再造生命」，但也可能是相反。幾年來，大學的對策是讓學生評分老師，但這如雙刃刀，利弊兼具。例如，去年底，黃昆輝教授教育基金會發布「大學教授眼中的大學生」民調結果，七成多認為老師若要求認真或嚴格給分，學生就會對老師評鑑較差，令老師有所顧忌，甚至不敢管理八成多學生上課玩手機等。這是非常不幸的發展，教育部與各大學的政策需要與時俱進地調整。年輕學子心智尚未成熟，可能還欠長期效益的思辨力，大人須正確導引。

最近，世衛資料顯示，這幾年，疫情限制而使人在戶外的時間越少，而看電視或電玩與滑手機的時間越多，結果導致全球一九九○年至二○二三年間，近視盛行率增加了兩倍而達卅六％。預估到二○五○年，人口半數均為四眼田雞。

筆者注意到，上課時，手機與平板盛行，問答時，眼神迷惘。下課時，睡覺補眠者有之，繼續玩手機者更多，教室安安靜靜。有學生在期末回饋時寫「本堂課最大的遺憾是上課不能玩手機」。

監察委員曾徵詢筆者此問題，希望教育部與衛福部等想法舒緩此難題。為力挽狂瀾，包括家長等社會力量需團結。祝福國家。

（作者為大學教授）

編按︰「比馬龍效應」意思是，你的心中如何想、如何相信，就會如此成就。

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