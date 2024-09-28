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自由廣場》教師荒 師資培育失調是主因

2024/09/28 05:30

◎ 張惠博

教師節前夕，執政黨立委范雲邀請各教師工會及家長團體共同舉行記者會，指出近十年中，每年取得教師證後，擔任正式教師及公立學校代理教師的比例，從六九．一％下滑至五七．五％，因而要求教育部務實面對問題、確實研究、提出解方。面對如此數據，可謂喜憂參半，喜的是，年輕一代，有其專長，也能瞭解自身特長，包括知識、技能、能力與特質，並做出選擇。憂的是，何以費時取得的教師證，卻在最後關頭放棄？此一問題，應有其根本問題。

長期以來，我國的師資培育，大抵上，皆從學生進大學即開始培養，優點是，大學四年，學生除了修習學科專業之外，也修習教育部訂的師資培育學程，這就是所謂的師資生。這些師資生更被認為是能早早決定以教師為職志的一群，求學過程，也會開始為來日的教育工作做準備。然而，現實環境是，大學畢業後，正式教師甄試，並非想像中的容易，一次甄試，即能成為正式教師者，比例並不高。代理教師的角色與地位，又與其初衷相去太遠。因此，當有其他選擇時，自然棄教職而去。

美國的師資培育，常由各州指定某些大學負責，且招募學士後的學生，在碩士階段予以培養。換言之，在規定的期程內，學生除了完成師資培育學程，也能獲得碩士學位，並完成相關的檢定考試，取得教師任用資格。畢業後，當有極高比例會從事教學工作。何況，在進入師資培育學程之前，不僅學生已做好準備，師資培育系所，對於擬進入學程的師資生，皆曾進行面談與瞭解其成為教師的可能性，即所謂的計畫栽培，輕忽不得。

反觀我國的師資培育，多在大學階段培養，若以興趣與能力發展的觀點而言，似嫌太早，甚且，有更多的大學生，當年其就讀的大學，並未開設師資培育學程，縱使有意擔任教職，也苦無機會。因此，恢復「學士後師資培育」學程，有其必要。或許，識者會說，目前儲備教師已經太多，怎能再開設學士後師資培育專班呢？關鍵問題即在此，蓋因大學階段所培育的師資生，從事教職的比例已大幅降低，何不適度減少職前師資培育的數量，並酌量改由學士後師資培育專班加以培養。另外，這些學士後師資生，他們有累積數年的職場工作經驗，甚至，有些還曾到國外唸書，兼具學科與外語能力，倘有機會完成師資培育學程，會是非常適任的中小學老師。

（作者是彰化師範大學前校長）

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