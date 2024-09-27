社論》國會之亂二部曲

立法院新會期上週五剛開議，國民黨團與民眾黨團即聯手，將明年度中央政府總預算案退回程序委員會，並於本週二程序委員會再度出手阻擋，不讓總預算案排進今日立法院院會的議程。另方面，國民黨團擬修改「憲法訴訟法」，拿大法官開刀，想癱瘓憲法法庭的運作。如今，藍白串聯，以監督為名，屢屢侵犯其他憲政機關職權，破壞民主政治最基本的權力分立原則。立法院前一個會期才剛發生國會擴權法案之亂，引發抗議，新會期開議一星期，國會之亂又要上演，繼續挑戰台灣人民的底線。

藍白退回中央政府總預算案，何其重大。行政院昨列舉，若預算無法實質審查可能受影響範圍，包括明年度軍公教調薪所需二二一億元為最大受災戶，其次為四年省道改善計畫的一○四億元。至於在野立委所持退回理由是，行政部門未遵照立法院通過原住民保留地禁伐補償條例修法讓補助金加倍，編列在總預算。藍白立委聲稱要看緊人民荷包，實際卻濫用院會決議與修改法案，變相為特定地域、團體或族群增加經費，這類被認為屬「肉桶法案」的政治亂象，立法院上會期已上演過。藍營方面原推耗費上兆元經費的「花東三法」，但實在「吃相難看」，加上預算排擠效應使得黨內雜音不斷，最後才打退堂鼓。現在又為特定群體的利益，拿總預算案來要脅，迫使行政院買單。此等惡例若開，不僅後患無窮，立委綁架預算一旦淪為慣性，更是對行政權的干預與剝奪。

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在野黨團上會期聯手修法，把原住民保留地禁伐補償金額度，由每年每公頃三萬元提升至六萬元，預算增加廿六億元。有在野立委認為，不過區區數額，執政黨卻吝於籌編。然而，問題不在預算多寡。雖然立法院依憲法第六十三條規定有議決預算案之權，但在審議過程時，則受到憲法第七十條「立法院對於行政院所提預算案，不得為增加支出之提議」的限制。這是防範民代藉此造成預算膨脹，增加財政負擔，也模糊兩院的權限分際。過去立法院曾有過決議，要求行政院於該年度「再加發半個月公教人員年終工作獎金，以激勵士氣，其預算再行追加」，就被大法官認定違憲。除了確立立法院不得在預算案之外以委員提案方式為增加支出之提議，大法官釋字第三九一號還提到，即便不變動總預算金額，僅對各機關原編預算數額，在款項目節間作移動增減，這與增加支出提議，實質上亦無不同。同樣是違憲，不具效力。

民主政治強調權力分立，也在於明確責任政治。大法官解釋的核心意旨，認定立委無論要求預算增加或移動，都已經牽涉施政內容的變動，「易導致政策成敗無所歸屬，責任政治難以建立，尚非憲法所許」。現在藍白立委口口聲聲說看緊人民荷包，實際卻是行增加政府支出之實，明顯自相矛盾且邏輯錯亂。面對過去大法官劃出憲政紅線，不能逾越；本屆大法官又做出暫時處分，裁定國會擴權法案停止適用。是否因為被「綁手綁腳」，或者挾怨以報，藍營打算修正「憲法訴訟法」，並列入優先法案，明定大法官「現有總額」要比照「法定總額」為十五人之外，並且加碼將憲法法庭判決的同意門檻改為三分之二。這些內容若通過修法，未來至少要有十位大法官才得以進行判決、釋憲等。由於今年十月底七位大法官任期屆滿，若在野黨團再「卡」住新任大法官人事同意權案，憲法法庭恐會因為人數不足癱瘓。

藍白聯手，除了脅迫行政院增加預算，並要讓司法院的憲法法庭動彈不得，還有白委揚言刪光監察院預算，被認為是報復先前監院糾正京華城案，不利於現在的柯文哲案。藍白立委在上個會期擴權受阻，現又拿預算審議權與法案審查權，意圖凌駕其他憲政機關，手段也愈來愈粗魯野蠻。已有藍委因擔心爭議過大不敢背書，在投票表決選擇棄權。此外，國民黨團為不讓柯案影響其綁架國會的盤算，在週三的委員會召委選舉，刻意釋出一席外交及國防委員會召委給民眾黨團。明明藍委裡有海軍退將出身等更專業人選，但黨團寧可用來進行藍白政治交易。無視國安專業，瞄準朝野鬥爭。藍白國會之亂正進入二部曲，兼任民進黨主席的賴清德總統週三中常會要執政黨團，於後續會期全勤出席，團結並嚴肅面對挑戰。朝野戰線拉開，因為，這不光是政黨之間競爭，而是高度攸關台灣民主憲政的前景。

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