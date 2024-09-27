自由廣場》到蔣介石的家跳舞？

◎ 曾道雄

這個週末原創舞劇「台灣奇岩物語」就要在國家戲劇院上演，近日都在加緊排練，昨天早餐，我們家的印尼小姐問我：「老師今天還是要去『蔣介石的家』跳舞嗎？」我差點昏倒！ 我問她，是誰說那是蔣介石的家？ 「我們印尼人都知道那是Chiang Kai-shek 的House，捷運站也這麼說啊！」

我問她「妳知道蔣介石是誰嗎？」她說「不知道，但他不是老師的朋友嗎？您都帶這麼多人到他家裡跳舞…！」我的天！然而她又有說錯什麼？

請繼續往下閱讀...

國家戲劇院！這金璧輝煌的國家藝術殿堂，是我們全民的家，它標座在一個國家表演藝術金字塔的尖頂。數十年來，很多指標性的作品都在這裡公演。這次「台灣奇岩物語」三部曲，包括：綠島泣婦岩，鶯歌石、和野柳女王頭，是八十幾歲老人對斯土斯民的熱愛、綺想、眷戀與許諾，現在則由年輕的台灣音樂家、舞者，舞台藝術家，和一群千禧年後出生的孩子們，來為我還願與圓夢，豈不令人感動！

「台灣奇岩物語」是一頓草根性的佳餚饗宴。它夠國際化，但它很本土。故事裡頭 ，有我們過去綺麗的歲月，也有我們滄桑悲喜的共同記憶。而我也擔心：野柳女王頭隨時即將斷頸！只要您懷抱的著斯土斯民的愛，踏進這座國家戲劇院觀賞，我必重擊您的靈魂，然後讓我們流著熱淚，一起走出劇場！

（作者是退休音樂教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法