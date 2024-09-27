自由廣場》老師需要/不需要的是

◎ 林政武

每年的教師節前夕，學務處的行政教師總是忙翻天，忙著籌備節目，慶祝教師節快樂。然而，教師節的小卡片，除了少數學生寫滿滿，大部分學生是應付了事，歪斜的「教師節快樂」五字，躺在卡片上，彷彿在交罰寫作業。

教師須要友善的工作環境，全台教師荒，不合理的鐘點費和工作環境，導致代理、代課教師出走，老師被迫非專長授課、超鐘點，上位者不從根本面解決問題，只會要求各校在開學前令師資到位，為了學生的受教權，教甄演變成只要有大學學歷，非本科系前來報名，幾乎就會錄取的寧濫勿缺。巨量的行政業務、家長群組叮叮咚咚的疲勞轟炸，筆者開學迄今短短兩週瘦了兩公斤，假日昏睡一整天，疲累的不是面對學生，而是整體教育現場的荒謬。

請繼續往下閱讀...

教師最不須要的無效研習及會議。我把強迫參加的研習與不需要討論的會議定義為無效。譬如上週收到研習公文，會考成績待加強比例超過四十%的學校須派員參加，然而，一個將入學成績全班待加強比例從六十%進步至四十幾%的老師，跟一個讓全班入學成績待加強不到二十%的成績退步到三十%的老師，孰優孰劣，一望即知，但上位者只看冰冷數字，令基層老師心寒。開學迄今，照本宣科的無效會議一大堆，老師負責簽到及當攝影背景，準時參加會議的還得坐在座位空等遲到的老師，就像每次參加喜宴永遠不會準時上菜。

教師需要的是導師費、特教加給及鐘點費的調整，教師不需要的是行禮如儀的教師節敬師活動，到頭來你會發現這樣的活動，並不會讓老師比較快樂。（作者是國中教師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法