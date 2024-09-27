自由廣場》值得繼續選擇教職的10大理由

◎ 陳啟濃

「教師難為」是目前社會共識，又因民主社會彼此力量拉扯牽制，各行各業又豈是輕鬆愉快？但教師工作仍值得投入，是根據工作條件與價值理想的選擇。

一·工作安定不必奔波：許多行業有輪調制度，為了升遷或歷練制度要求，常須轉換工作環境。教師是最穩定的職業，老師可選擇在同一所學校任教，從初任教職直到退休，都可不必改變環境。

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二·不必擔心失業危機：公立學校教師有保障，幾年前的減班浪潮，有些學校教師超額，都能由地方政府分發他校繼續任教。只要奉公守法、教學認真，教師工作穩如泰山。

三·沒有升等業績壓力：公務人員須升等才能晉級加薪，私人企業要面對業績壓力，教師只要請假不超過天數，克盡職責，每年都可以得到晉級加薪的機會。

四·不受政治力干預：公務機關常因選舉派系，主管職務常更換，且要適應首長作風，才能安於其位。教育是中立的，教師不必依附政治勢力，就可做好自己的教學工作。

五·工作環境有益身心：學校的綠美化，讓師生有美好學習環境，其他工作場難以媲美。教師的工作場所對身心健康具有正面作用，如此工作場域，讓其他行業艷羨。

六·生命工程的工作：教師的工作可以「用生命改變生命」，只要有心，可幫學生找到人生發展的方向、目標與動力，成就學生未來發展的無限可能。

七·正面積極的工作環境：學校是學習的環境，教師只要保持正向態度，面對的對象是相對單純的學生，每天都處於充滿挑戰與活力十足的氛圍，而非冷冰冰的機器，這是其他工作無法獲得的。

八·善良價值的傳播：很多學生從小受到教師的啟發與照顧，他們出社會後，讓善的循環延續，教師對學生的影響，不僅在於學生的人生發展，還會擴及整體社會的風氣。所以「好老師讓人懷念一輩子」，同樣「好老師更會改變整體社會」。

九·受人敬重的職業：家長告老師案例雖然日增，但社會上對老師的尊重仍存在人心。特別是鄉村型學校，教師有如地方領袖，多數民眾對教師仍甚為尊重。

十·桃李滿天下的載譽：教師是越老越受到尊重的職業，因為教過的學生們學有所成，在社會有成就，常會感謝對他們循循善誘的老師。教師絕對是CP值最高的行業，不考慮賺錢多寡，創造出的社會價值絕對是最高。（作者是教育人員）

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