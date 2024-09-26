晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》綠川一帶設「慢速街道」的可行性

2024/09/26 05:30

◎ 陳嘉朗

台中綠川西街發生斑馬線公車車禍造成一死一傷，筆者二○一六年因求學而長居台中，經常出入台中火車站一帶，自林佳龍市長期間整治中西區的綠川及台中火車站高架化，台中火車站一帶的市容大大改善，而綠川及柳川更成為前屆及現屆市政府辦節日燈會的主要場地，配合火車站一帶的活化古蹟，是遊客必到之地，人流眾多。

這次出事的位置，是綠川西街左轉中山路，一般來說沒有載客中的公車會開進去，只有以第一廣場為終點站下客後的三○五及三○六路公車會開進去，迴轉到對向的台灣大道上客。以往三○五及三○六是可直接在台灣大道右轉建國路，再停在原台中火車站BRT月台上下客，後來原BRT月台拆除，三○五及三○六卻被安排以台中車站（台灣大道）為海線方向始發站，反而未如原本以三○○、三○九及三一○以台中車站（A月台）為總站，造成使用十二米大巴的三○五及三○六須在人流眾多又較窄的綠川西街及中山路這種小街迴轉。

而綠川西街上行人最多處，正是台灣大道及中山路這一段，雖然靠河一邊有人行道，但靠宮原眼科一邊雖然有騎樓底的通道，但經常站滿排隊買冰淇淋的遊客，行人走動不易，加上遊客站在附近打卡，有時較難注意到車輛來往，也是風險之一。

要提升附近交通安全，有兩個方向︰ 一是把公車移出該段綠川西街，改以台中車站（A月台）為總站，就可以迴轉了，另一方面為提升遊客的步行安全，將該段綠川西街重新規劃為『慢速街道』（Slow Streets），擴寬兩邊人行路，並在假日及限定時間提升至行人專區。五月，我訪南韓首爾著名的景點清溪川，它和台中綠川情況有點像，但河兩岸的人行道就寬多了，也沒有太多大車駛經，每邊只有一條行車線以減慢行車速度保障行人安全，作為行人，我覺得安全得多了，希望台中市交通局及觀光局考慮上述建議。

（作者是逢甲大學建設規劃與工程博士生、前香港油尖旺區議會員暨交通與運輸事務委員會主席）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書