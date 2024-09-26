自由廣場》綠川一帶設「慢速街道」的可行性

◎ 陳嘉朗

台中綠川西街發生斑馬線公車車禍造成一死一傷，筆者二○一六年因求學而長居台中，經常出入台中火車站一帶，自林佳龍市長期間整治中西區的綠川及台中火車站高架化，台中火車站一帶的市容大大改善，而綠川及柳川更成為前屆及現屆市政府辦節日燈會的主要場地，配合火車站一帶的活化古蹟，是遊客必到之地，人流眾多。

這次出事的位置，是綠川西街左轉中山路，一般來說沒有載客中的公車會開進去，只有以第一廣場為終點站下客後的三○五及三○六路公車會開進去，迴轉到對向的台灣大道上客。以往三○五及三○六是可直接在台灣大道右轉建國路，再停在原台中火車站BRT月台上下客，後來原BRT月台拆除，三○五及三○六卻被安排以台中車站（台灣大道）為海線方向始發站，反而未如原本以三○○、三○九及三一○以台中車站（A月台）為總站，造成使用十二米大巴的三○五及三○六須在人流眾多又較窄的綠川西街及中山路這種小街迴轉。

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而綠川西街上行人最多處，正是台灣大道及中山路這一段，雖然靠河一邊有人行道，但靠宮原眼科一邊雖然有騎樓底的通道，但經常站滿排隊買冰淇淋的遊客，行人走動不易，加上遊客站在附近打卡，有時較難注意到車輛來往，也是風險之一。

要提升附近交通安全，有兩個方向︰ 一是把公車移出該段綠川西街，改以台中車站（A月台）為總站，就可以迴轉了，另一方面為提升遊客的步行安全，將該段綠川西街重新規劃為『慢速街道』（Slow Streets），擴寬兩邊人行路，並在假日及限定時間提升至行人專區。五月，我訪南韓首爾著名的景點清溪川，它和台中綠川情況有點像，但河兩岸的人行道就寬多了，也沒有太多大車駛經，每邊只有一條行車線以減慢行車速度保障行人安全，作為行人，我覺得安全得多了，希望台中市交通局及觀光局考慮上述建議。

（作者是逢甲大學建設規劃與工程博士生、前香港油尖旺區議會員暨交通與運輸事務委員會主席）

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