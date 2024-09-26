自由廣場》吳慷仁去中國 李多慧來台灣

◎ 張經偉

曾經看似「台派」的藝人，譬如參與太陽花運動的吳慷仁，也「歸去來『西』」了，張晉豪為吳慷仁緩頰一句「台灣演藝環境越來越差」，然而，李多慧、安芝儇…相繼來台發展，乃至入籍我國，又該怎麼說？顯然，KPOP的「藝」與台灣藝人的「藝」，兩者相去甚遠。於是同一座島嶼，有人「安心此處即吾鄉」，有人卻「回首向來蕭瑟處」。

KPOP的「藝」主要是賣「視覺」：美姿美儀的藝人、璀璨華麗的MV、整齊劃一的舞步…，假設我們閉上眼、只用耳朵聽、肢體不隨節奏律動，那麼KPOP的精彩程度肯定會下降。但這或許正是韓流席捲全球的關鍵：就算外國青少年不懂韓語也無礙，只要是喜歡蹦蹦跳跳、喜歡自己像顆亮眼的星，就容易踏入韓流的坑。

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而台灣藝人最會賣什麼「藝」？答案是賣「話」！綜藝大多是談話性節目，戲劇的「對白」成份厚重：Robert McKee《故事的解剖》指示編劇應「只呈現，不明說」，韓劇、日本動畫、台灣鄉土劇三者，就數最後者最不遵守這項指示，所以鄉土劇再長壽，觀眾也能隨時切入，隨看隨懂，因角色台詞自會頻頻解釋劇情脈絡。

因而，賣話的台灣藝人，若渴望增加收入，只怕早晚靠向「話」最接近的中國市場，但這市場被中共政權牢牢把關，「內地」遂成通關密語、壓過藝人們曾經很台的表態。賣舞藝、賣造型的韓國藝人，就算遭中國「限韓令」也不必聲明道歉，轉身投向其他各國，繼續盛裝共舞即可生活。

有業務經驗的讀者必知：說話的「語速、聲調、語氣」其實都比「內容」更具影響力，無怪Robert McKee建議劇本「不明說」。願台灣藝人們發展多樣才藝，才有可能如KPOP般縱橫四海，若能如此，不管台海局勢如何，都無須擔憂自己沒市場。

（作者是清大歷史碩士、中學歷史教師）

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