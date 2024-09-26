自由廣場》司法精神鑑定的實務問題與改善

◎趙萃文

拜讀林進嘉醫生針對憲法法庭死刑合憲判決的投書「司法精神鑑定的困境與省思」，提及此判決後，司法精神鑑定將更成為各方期待、也備受檢驗的一環。但以目前的精神鑑定品質，能否在司法實務中擔當重任實令人堪憂。

《刑法》第十九條規定：行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力者，不罰。顯著減低者，得減輕其刑。惟被告行為時到底是否受精神疾病所影響，則顯非司法官之專長，須委由專業司法精神科醫生鑑定，故德國刑法學界稱精神科醫生為「穿著白袍的法官」。

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但我國法學界長期未對「司法精神鑑定」投入關注與資源，以致司法精神鑑定品質與歐美等先進法制國家仍有相當大差距，如早期北一女潑硫酸案、陳○明連續殺害三人案、鐵路巡官被刺殺案，各家醫院鑑定結果竟然出現︰依第十九條一項不罰、依第十九條二項得減刑、被告犯案時根本未受精神病影響，如此三種截然不同的結果，益顯我國司法精神鑑定，在品質精進方面仍有很遙遠一段路。

筆者贊同林醫生文中建議，一、檢察官、法官須儘早發現鑑定需求，儘快啟動精神鑑定。因鑑定犯嫌犯罪當時的精神狀態，時間愈久難度愈高。二、為免各家醫院判斷標準寬嚴不一，應由主管機關邀集專家設立聯合司法精神鑑定委員會，儘量統一認定標準。

本文並建議，因法務部業管的檢方預算未如司法院業管之院方充足，以致大多數須及早進行精神鑑定案件，都延宕至移送院方才送鑑定，距案發已過一段時日，據學者研究，迄今僅鄭捷殺人案有法務部緊急申請行政院第二預備金支應，得以及時送鑑定。根據歐美學者研究，被告短期詐病或屬可能，惟長期廿四小時留院經醫護觀察，則戛戛乎其難矣！《刑訴法》第二○三之三條更規定留置鑑定可長達兩個月，實務上卻因警力安排及經費問題，戒護外出精神鑑定皆一日內即須完成，鑑定品質顯有疑慮，皆有待相關單位攜手改善。

雖與死刑無關，筆者再次提醒，歷屆法務部長都喊出二○二五年前將於全台設置專責司法精神病院及四八○床司法精神病房，迄今僅於高雄凱旋醫院設置卅床，以致近期較高危險精神病犯都須大老遠由警方戒送至高雄，勞民傷財，莫此為甚！政府應儘速召集衛福部及法務部進行跨部會會議，主持統籌研商司法精神病院之選址與相關設施之建置。

（作者是大學助理教授、輔大法學博士）

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