自由廣場》誰在阻擾八十多萬癌友的新藥基金？

◎ 羅承宗

不問黨籍顏色，以職業專長而論，台灣自今年五月後，揮別延續廿四年的法律人總統時代，開啟醫師總統時代的新頁。賴總統最重要政策之一就是「健康台灣深耕計劃」，自明年起編列中央政府預算，逐年共同實現健康台灣願景，這是福國利民的美事。

台灣罹癌人數去年多達八十八萬人，但新藥新科技費用昂貴，成為癌友與家庭難以承受之重。癌症新藥基金的起造，早已討論多時。在賴政府的健康台灣施政願景裡，明年編列公務預算預計挹注六十億元，使癌症新藥基金得以脫鉤健保，而朝自主健全方向邁進，並規劃三年內達到所承諾的百億規模。賴政府的癌症新藥預算編列，是守護國民健康的美事。

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二○二五年度的中央政府總預算案，行政院上月底函送立法院，立委的職責，則是依預算法第四十八條以下規定，積極審議預算，看緊納稅人荷包，而非消極不作為。尤其，總預算若陷入僵局，未能於會計年度開始一個月前由立法院議決完竣者，則依同法第五十四條規定，政府雖仍可依原訂計畫或上年度執行數覈實動支，而不至於因府會預算僵局而導致「政府關門」的困境，但「新興資本支出及新增計畫」部分，仍須遲至本年度預算完成審議程序後，才能動支。

日前，立法院程序委員會阻擾二○二五年中央政府總預算案排入院會議程。然而，百億癌症基金首批以公務預算預計挹注的六十億元正是新增計畫，立院若持續杯葛，這筆錢明年就無法動支。百億癌症新藥基金能立刻舒緩癌友與家庭財源經濟負擔，更能拯救人命，具有高度的公共性與公益性。中國國民黨、台灣民眾黨甚至無黨籍的高金素梅，務必要審慎思量：若將預算僵局毫無意義的持續下去，結果將導致全台八十多萬癌友的救命機制就此卡關，在野黨這樣能贏得民心、重返執政嗎？

（作者是南台科大財法所特聘教授兼所長）

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