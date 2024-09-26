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社論》中華民國代表誰！？

2024/09/26 05:30

自古以來，國民黨高層不時炫耀，自己比眼中「本（來就）土」人士有國際觀。該黨某些（當年的）青年才俊，蔣氏政權為了建立接班梯隊，一一送往民主先進國家鍍金，取得各種博士學位，返台便坐上直升機，羨煞該黨大多數只配當轎夫者。那些青年才俊，如今再老仍是才俊，是國民黨真正的八旗子弟。此外，還有一種「吹台青」，不過是聽話的台籍政客，他們的角色是跑龍套。這也難怪，蔣經國晚年宿疾纏身，基於長久之計拔擢李登輝擔任副總統、接班人，八旗子弟就是不甘雌伏，從主流、非主流纏鬥，到國共炎黃子孫化敵為友，造成台灣當前國家認同分裂狀態。

國民黨「精英」，自馬英九以下，國際觀真的令人不敢恭維：兩岸關係的位階高於外交關係。而所謂的「國共共識」，兩岸「同屬一個中國、一個民族」。在這種前提下，還有什麼外交關係可言？中國與世衛秘密協定，以「同屬中國」的宗主國模式，邀請「中華台北」充當WHA觀察員，便是這種思想的產物。等到政權輪替，民進黨不遞「同屬一中投名狀」，道破ROC與PRC互不隸屬，世衛受命北京為馬英九開的側門也就關了。國民黨承認老共為老大，僅換來逐年邀請、沒有投票權的一次門票，隨時可以停止發送，完全是賠本生意。

十分諷刺的是，上週俄羅斯政府發布了「價值觀敵對國家地區名單」，台灣列入四十七個國家地區名單，與日本、南韓、新加坡同列。台灣被標註為「台灣（中國）」，中國不在此一名單，屬於「價值觀相同國家」。俄羅斯政府，口口聲聲台灣是中國一部分，實務上台灣則「獨立於」中國之外，不知北京有何感想？老實說，儘管有人目前不支持「一中一台」、「兩個中國」，不支持「台灣獨立」，「中國只有一個，台灣不是獨立的，並且不是享有主權的國家」，林林總總的形容詞，都迥異於承認「台灣是中國的一部份」。不承認台灣目前是主權國家，無法推論出「台灣是中國的一部份」，台灣只是一個尚待被普遍承認的「國家」。

聯大二七五八號決議案（以下簡稱二七五八），唯一解決的是「中國代表權」，由一九四九成立的PRC，取代流亡台灣的ROC。而一九七一通過二七五八之前，一九五二生效的「舊金山和約」早已規定「日本放棄對台灣及澎湖的一切權利、權利名義及請求權」，但未規定台澎歸屬ROC或PRC。所以說，「中國代表權」由蔣歸毛，與台灣主權歸屬八竿子打不著。二七五八通過前，美國建議蔣氏，PRC入聯代表中國，ROC繼續留在聯合國代表台灣，但蔣氏堅持「漢賊不兩立」，結果淪為「賊立漢不立」。半個世紀後的今天，國民黨呼籲聯合國大會儘速接納ROC重返並完整參與，必然牽涉到ROC代表誰的本質性問題。按國民黨主張，「一中是指ROC」、「ROC主權及於全中國」，這種主張早在二七五八就遭否決了。ROC的唯一機會在於，與當年統治中國的ROC切割清楚，僅止於代表民主化的台灣。如果玩弄「憲法一中」，只能接榫到北京的「一中原則三段論」。

台灣是台灣，中國是中國。「南京法統」的ROC，多數國家認為它已經被PRC繼承。如今，假使還想代表「全中國」、「十四億人」，不啻重演蔣、毛的「中國代表權」之爭，而其結果也是二七五八的宿命。也許，這種主張者，不是笨而是壞。一九九○年代以來，民主台灣沿用的ROC看板，只代表台澎金馬兩千三百萬人。「捍衛中華民國」，口號不是不能喊，但應該是「為台灣兩千三百萬人捍衛中華民國」，而非「為中國十四億人捍衛中華民國」，令ROC淪為PRC圖謀台灣的便橋。二七五八不存在灰色地帶，朝野的不同主張孰為台灣、孰為中國，這也是最簡單的試金石。

本屆聯合國大會期間，多國政府、國會為台灣發聲，我們自己，當然不能當局外人。不幸，朝野三個黨團，連齊喊台灣共識、反擊中國都有得吵。尤其是，國民黨團提案：中華民國憲法法理主權不分裂、中華民國重返並完整參與聯合國，還活在一九四九以前。國際級家醜外揚，看在支持台灣者眼裡，恐怕想笑也笑不出來。如何定義「中華民國」，對少數人是意識形態，對多數人則是「現實感」問題。返聯也好，入聯也好，如果以「中華民國」之名，至少須先對兩千三百萬人及國際社會說清楚、講明白：「代表誰」？

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