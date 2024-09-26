新聞線上》柯文哲起訴前國會無解

柯文哲起訴前，就算大法官作出國會擴權法案違憲的解釋，立法院不會解套，大法官已被藍綠兩黨汙名化。（資料照）

記者陳杉榮

立法院剛開議，民進黨立即遭逢藍白兩黨強力圍堵，先有無黨籍立委高金素梅提案將總預算案退回程序委員會，藍白兩黨鼎力支持，現在連程委會也不讓綠營排案了；繼之立委翁曉玲提案修改憲法訴訟法，嚴格釋憲相關規定，而大法官、考試委員、NCC委員的同意權行使，猶在未定之天，若加上總預算案等四大預算，還有藍營力推的財劃法修正，本會期真是讓民進黨政府頭大。

在野黨在國會進行杯葛天經地義，總比回到街頭抗爭或是武裝革命來得文明，但杯葛得說個道理，必須以獲得民意支持為前提。無厘頭荒唐的杯葛或是對國家利益蓄意的抵制，都令人憤怒！藍白兩黨團連民進黨團提議就聯合國第二七五八號決議「不涉台」都全力抵制，蓄意讓考試院空轉，刻意讓NCC業務停頓，這不是理性杯葛，這是刻意糟蹋台灣，選民必須站出來反對。

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很多選民在問，要怎麼解套？這個問題問得好，但誰也不知道。因為眼前有兩件事，第一、國會擴權法案釋憲公布前，藍白兩黨「褲帶結相連」，誰也不能放棄誰？何況他們可以惡意做更多濫權擴權的事情。第二、柯文哲起訴前，民眾黨唯有挾國民黨自重，才有「咆哮」民進黨的後台。白黨挺藍黨主導國會，朱立倫下達藍白合作指令，全力抵制賴清德政府，這也是中國對台系統所樂見，國會僵局很難改變。

柯文哲涉貪的案件，檢方全力偵辦中，京華城容積率案，選民對案情已有相當瞭解，北士科弊案也逐漸收網，其他如第一果菜市場案、台智光案及南港轉運站BOT案，都在偵辦進程中。而總統大選政治獻金涉及洗錢案，柯文哲更不可能脫身。這幾個案件足以檢驗柯文哲對外誇示的政治操守。民眾黨這些人要跟著柯文哲陪葬，還是稍微收斂一點，對政黨政治的發展來說，真有點重要。

柯文哲起訴前，就算大法官作出國會擴權法案違憲的解釋，立法院不會解套，大法官已被藍綠兩黨刻意污名化。在野黨踩這麼硬，賴清德不會示弱，柯建銘不會退讓，卓榮泰進退兩難，朝野雙方只能對峙。柯文哲起訴以後，大家看到柯文哲和他的錢，或許可以突破僵局，但也可能繼續僵持。選民給民眾黨八席不分區立委，連罷免都沒辦法，民主政治有時就是這麼可惡，但是又何奈！

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