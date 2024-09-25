詩語李敏勇》辜負了台灣心

◎ 李敏勇

戰後台灣經歷二二八事件後，台灣人大多蹲伏著。一九六四年，彭明敏師生的「台灣人民自救運動宣言事件」燃起星火，但未燎原。直到一九七九年的美麗島事件，才翻轉形勢。台灣民主化的開展充滿血淚，在黨外時代逐漸推倒中國國民黨砌造的戒嚴專制城牆。

那個時代的黨外人士演講場合，人們常塞錢給政治運動參與者，以物質力量支持民主化的努力。月夜風高，活動結束時，工作人員常收到人群中的贊助鼓勵款項。

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二○一四年，柯文哲以似被體制打壓的台大急診部主任、葉克膜操作醫生，競選台北市長備受民間支持。盼擴大改革運動能量，不只支持民進黨也期待更大的社會力。柯文哲應有感受到許多人偷偷塞錢支持他，以及社會賢達集資贊助的熱情，出錢出力只盼擴大改革力量。

柯文哲被期待過，直到台北市主辦世大運，曝露柯文哲被認為「檳榔柯」綠皮紅肉的一面，走向背反，一起進入市府的協力官員紛紛離去，走向情斷義絕的地步。批判他的人大多是當年支持他的人，因為他的初心在政治權力染缸變質了，柯涉及多項弊案而被法官裁定覊押於看守所，柯粉急降，柯黑劇增。柯文哲的素人從政、白色政治，淪為話柄，尤其，揭發他惡意、惡行的人，許多出自他的幕僚群，揪出內幕重重。

柯文哲被期待過，直到台北市主辦世大運，曝露柯文哲被認為「檳榔柯」綠皮紅肉的一面，走向背反，一起進入市府的協力官員紛紛離去，走向情斷義絕的地步。（資料照）

他的人格特質並不適合承擔公共事務，他不拿手術刀，而是適合矇著頭，面對葉克膜操作體外維生系統的外科醫生。他父親反對他參選是對的，他母親在權力周邊的煽風點火，惹人厭惡。他若仍在台大醫院急診部地下室做他擅長的事，不致落得今日下場。他妻子愛數鈔，慨嘆「家破人亡」，哪裡是，「身敗名裂」倒是真的！

台灣人期盼的心，被柯文哲辜負了，想當年，對政治改革有期待的人紛紛解囊，那種心情，目睹柯文哲戴手銬走向囚車、走進看守所、被提審，真是十年一覺！是誰害了他？包圍著他鼓掌的人？還是他自己？

小草們單純、無辜。他們被蒙蔽，終會覺醒，曾支持柯文哲的許多人也走過這條路，可鄙的是操弄仇恨的政客，罹患轉向症侯群的政客想收割柯文哲的負面政治遺產，但那是權力的黑暗！醜聞尚非柯文哲帶來的最大問題，他帶來的最大問題是消耗破壞台灣民主化的成果。

（作者是詩人）

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