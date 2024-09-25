林保華之聲》從深圳殺童看「慈習太后」民族復興

◎林保華

「九一八」中國訂的國恥日，一個日本十歲學童，在深圳上學路上，被四十四歲的中國大男人砍死，這個中國男子以大欺小、以強凌弱，體現了「慈習太后」的「中華民族偉大復興」的國恥。

中國宣稱這是偶發事件或個案，但絕對不是，第一，中國的電視長期播送抗日神劇，劇情包括中國人徒手將「日本鬼子」撕成兩半的神功，促使某些中國人自認天下無敵，可稱霸世界。第二，中國媒體長期宣傳新時代慈習太后「敢於鬥爭」的思想，把美日視為阻礙中國發展的敵人，卻無視美國自尼克森總統以來對中國的長期擁抱，以及日本自中國改革開放以來給予的長期低息貸款協助中國發展。第三，今年六月十日，吉林一名中國男子襲擊來自美國愛荷華州康奈爾學院的教師，造成四名美國教師和一名試圖阻止的本地遊客受傷。第四，今年六月廿四日在蘇州，一名中國男子襲擊一對日本僑民母子及日本人學校校車上的中國員工，造成一死兩傷。

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「九一八」中國訂的國恥日，一個日本十歲學童，在深圳上學路上，被四十四歲的中國大男人砍死，這個中國男子以大欺小、以強凌弱，體現了「慈習太后」的「中華民族偉大復興」的國恥。（截圖自中國百度百科）

這次深圳事件顯然受到蘇州事件的啟發：砍殺手無寸鐵的上學婦孺是慈習太后新時代思想百戰百勝的保證。雖然每次都說是偶發，但網路上小粉紅經常性的極端民族主義言論，卻未受到明察秋毫的中宣部管制。這種思潮甚至擴展到國外，他們去褻瀆日本靖國神社，而日本國家的NHK電視台竟聘僱未歸化的中國人當播音員，以致讓他公然宣傳慈習太后思想。相對來說，這些中國人對美國就比較克制，因美國比中國強大，這些怕死鬼就得掩藏自己，雖然還是有人情不自禁而藏頭露尾，例如在吉林砍洋人的兇手。

對這些義和團思想的回潮，網路只有少許閃爍正確觀點的文章予以批判，大多仍是讚賞包容，且衝高流量，以致這幫人自鳴得意。針對深圳砍人事件，北京法律學者趙宏、副教授陳碧廿一日發文主張不要再縱容任何打著「愛國主義」旗號的暴行宣傳，並指「再不發聲，我們都是共謀」。文章引發迴響，但最先發布的帳號文章被刪，因它遭舉報「內容違反相關法律」。什麼法律？就是慈習太后的朕即法律。

日本外務大臣上川陽子九月廿三日訪美三天，準備隨時與正在紐約的中國外交部長王毅會晤，將討論深圳事件。為此案而專程訪中的日本外務省副大臣柘植芳文廿二日與中國副外長孫衛東會談，強烈要求中方查明事實，包括行兇動機，並確保日本國民安全，他呼籲中方嚴厲打擊網絡上無端惡意反日的帖子。這不是把矛頭直指慈習太后？

中國外交部發言人林劍聲稱中國沒有仇日教育，還說：中國民眾的自發悼念行為，反映中華文明講求仁愛、守誠信、崇正義、尚和合，具有突出的包容性與和平性。若真如此，難道中國民眾已把慈習太后與中宣部開除出中華文明行列？

（作者是資深時事評論員）

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