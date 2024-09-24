自由廣場》義大利也挺台 台灣也應大聲挺自己

◎ 林逸民

義大利眾議院外交委員會十八日無異議通過決議案，要求義大利政府積極支持台灣有意義參與國際組織，包括世界衛生組織、國際民航組織、聯合國氣候變化綱要公約，並支持所有協助台灣突破外交孤立的倡議。

義大利曾經是中國一帶一路積極拉攏的對象，與中國貿易關係親近，以至於北義大利有中國人群集，許多義大利製造業下游包商轉包給中國人經營、雇用非法中國血汗勞工的小作坊，這使得武漢肺炎之初，義大利特別嚴重。但如今義大利已經覺醒。

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這是繼美國不厭其煩的闡述聯合國二七五八號決議案與台灣無涉，歐盟議會支持、澳洲支持、荷蘭支持，之後又一主要國家積極力挺台灣。這當然有國際戰略因素在內，俄烏戰爭使得俄國成為歐洲最大威脅，中國頑冥不靈的支持俄國，不僅輸送民生物資，更包括軍事武器，歐美看在眼中，已將中國視為人類公敵。

也有經濟因素在內，中國數十年來寅吃卯糧，房地產等諸多泡沫經濟把未來半個世紀以上都透支淨盡，習近平上任以來更打腫臉充胖子硬撐「大國崛起」假象，為一帶一路等計畫浪擲萬金，歐洲國家一度以為中國是可以淘金之處，如今發現原來是空心大老倌，棄之如敝屣。

習近平的戰狼外交，在南海處處要佔各國的領土，原本在中美之間首鼠兩端的菲律賓因而堅決靠向美國，以致美菲聯合軍事演習之後，美國將泰豐中程飛彈發射車就直接留在菲律賓部署，扼殺中國出巴士海峽的可能性，中國憤怒崩潰叫囂，也只能徒呼負負。

種種國際因素，使台灣的國際立場處於空前佳境，十七日，美國前國務卿龐皮歐在哈德遜研究所發言力挺台灣聯合國協進會台灣加入聯合國倡議代表團，表達「台灣作為一個有主權、驕傲及獨立國家的事實是每一個美國人都應該輕易理解的。」在盟國的運作下，可預期接下來還會有更多主流民主自由價值國家，一一出聲力挺台灣。但是，台灣卻自己沒有表示，豈不是相當尷尬。

國內在野黨對台灣恢復國際空間一再掣肘的行徑，應該被譴責並接受國安調查，一如菲律賓抓出中國女間諜竟當上市長，美國也逮到中國間諜滲透紐約州長側近。

但我們也須思考，政府外交部在國際行走，接受盟國支援作為對抗中國的前線，卻頂著中華民國的名字，英文的意思是中國共和國，豈不是讓人相當混亂？

倘若在野黨杯葛，聲稱更改國名就必須修憲，但憲法只寫定中文國名，並未寫定英文國名，至少，先在英文方面思考如何處理掉這個「中國共和國」的尷尬問題。台灣要以台灣之名，名正言順，才能在國際社會上真正走出去、走得長遠。

（作者是福和會理事長、台灣聯合國協進會理事長）

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