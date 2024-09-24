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自由廣場》進步中的解釋 對大法官按讚

2024/09/24 05:30

◎ 李勝雄

大法官對死刑之存廢爭議作出解釋之決議後，引起各界各種反應，這是民主法治國家特有的正常現象，應予肯定，反觀獨裁專制國家用嚴刑峻法、濫行死刑，人民多不敢出聲。至於無論是稱許或貶責，甚至正反並存之評論，均應視為對我國司法進步的讚許及鞭策的鼓勵。

對子女成績表現，有的父母加以責罵，有的反而稱讚，目的都是希望他們進步。同樣地，贊成死刑者、主張廢死者各有批評，或認為德不卒或認尚可接受，即使貶責者亦有認為幸未廢死而勉可接受。

世界人權宣言以人生而自由平等有尊嚴，為保障人權最高指導原則，台灣是原簽認國之一。死刑存廢課題有以下迷思待改進。

一、英國未廢死之前，派學者調查團去美國各州，就死刑存廢與治安好壞作比較，且要求不得作出結論或建議。結果，有的州廢死後，治安反而較好，亦有恢復死刑後，治安不一定好。結論是：死刑與治安無相當因果關係，以致調查團違反指示而建議廢死。現在歐盟國家均廢死，並非無據。

二、民意隨時代潮流及政治競爭而變動，大多數人民認為罪大惡極之壞人，不應再存留予社會，應置於死地而後已，才能為被害人討回公道，被害人家屬恆主張加害人應處死刑，而加害當事人及家屬均盼倖免一死。

三、宗教主張上天有好生之德，佛道不殺生，連動物都不吃；基督教的第十誡不殺人，都反對死刑。在美國則有基督教派不殺人教義而有不服兵役之權利，或服兵役只任醫護救人工作。然而，世俗觀念則以除惡務盡、作惡多端之兇犯應永隔於世以免危害社會，認為有維持死刑之必要。

四、以人權為首要的專家學者多反對死刑，國際特赦組織以反對死刑及刑求為宗旨。執法者以美國著名之調查局首長胡佛極力主張死刑，美國重刑犯監獄之獄長卻反對死刑，各有卓見，尚存死刑之國家亦與台灣一樣，各為不同立場而爭論不休。

此次大法官不廢除死刑但設有限制減縮死刑之範圍，都不能滿足各方之期望，持平而論，卻有對死刑改進之指標。

台灣自二二八事件、白色恐怖時代及戒嚴時期，多少人被濫用死刑而害死。後來進步至廢除唯一死刑，如今再度減縮死刑範圍，避免造成冤死而無益治安之害，主張廢死者再續努力以達成無死刑之理想，主張維持死刑者亦研求死刑之利弊而有代替死刑之良策。

其實「人人皆有一死，死後且有審判。」罪有應得而倖免一死卻不悔改而再犯者，死後亦有最終審判。反之，被處死甚至冤死未見屍首的政治受難者，創造主必在最後審判平反使得永生福氣之補償，此是最後的善惡終有報。民主國家中無論贊成或反對死刑者均嫉惡如仇，只是主張死刑者認為有維持治安及還被害人公道之必要，而反對者認為人無殺人的權力，若冤枉處死將無法補救，或使人失去悔改向善機會，都是對社會國家及人類有愛心的善意主張，雙方應互重互勉，以珍惜人命及人權為要，以此為對諸位大法官包括迴避的大法官致敬。

（作者是律師，曾任台灣人權促進會長、國際特赦組織台灣分會理事長）

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