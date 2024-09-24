自由廣場》痛心的斑馬線車禍 請立法解決車輛視野死角！

◎ 張炎銘

台中市又發生公車在斑馬線撞死女大學生的重大事故，令人憤怒痛心。想起前年台中發生「公車輾斃斑馬線上母子」的悲劇，政府因而大力取締、重罰不禮讓行人的交通違規，但兩年來，台中市一連串斑馬線車禍，實在令台中人臉上無光。

若說政府都沒做事，不正確也不公平，台中市今年就多了廿處科技執法，罰單年收入超標達十四億。常搭高鐵的人也注意到高鐵站附近人行道位置已稍有變動，不設在道路轉彎處，而遷移幾公尺在較平直路段上，行人容易被看見，人行道也拉長且有庇護島，行人安心不少。

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但讓人莫名奇妙的「改善」也不少。市區大增「槽化線」。槽化線不能跨越，等同縮減路幅，怎會畫設在機車待轉區前、左轉車道前？浪費公帑畫那些槽化線，不但造成駕駛閃避、增加行車困擾，也形成罰單陷阱。

斑馬線意外，駕駛人當然要負完全責任。但若直覺式要求禮讓行人、加強取締、加重處罰，則太簡化問題。我有一次晚上開車左轉，可能路燈照明不足，行人被A柱擋住，致我未注意到行人，萬幸車速不快，猛然發現後急踩煞車，才未釀車禍。我在斑馬線上也曾差點遭撞，讓我現在過馬路仍膽顫心驚。

為什麼不直接從號誌管制著手，讓轉彎車與行人不在同時亮綠燈？學校、百貨公司附近有些路口，有行人專屬綠燈，來車全部停等，行人走得安心，駕駛停等數十秒也能忍受。或者行人與直行車同時綠燈，則轉彎車紅燈，避免動線交叉，也不必因汽車禮讓行人，轉彎車焦急停等，明明綠燈也過不了幾輛，急得在後頭猛按喇叭。

汽車科技日新月異，大客車、貨車轉彎常因內輪差造成車禍，是不是應該強制或補貼令大車一律裝設「環景」鏡頭，在轉彎時，主控螢幕能自動顯示車側全景，使無視野死角，甚至若太靠近障礙物，還能有警示音提醒？另一方面，小車的A柱要不要規定改良，讓它變細或透明、甚至在A柱裝設「類環景」鏡頭？

人，還是每次車禍的主因。在號誌、標線、路口照明等沒有改善完成前，駕駛轉彎時絕不要太快，人生不值得因貪快幾秒鐘而造成自己與路人的悲劇；行人也要自覺，過馬路時高舉、擺動雙手，拉寬、加強自身可見度，不踩入A柱陷阱，必可減少意外。多管齊下，期待台灣早日擺脫行人地獄惡名。

（作者是台中市民）

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